Adquieren dos ambulancias para Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 7 de agosto de 2025.– Esta tarde, en el zócalo municipal, el Ayuntamiento de Amozoc 2024–2027 llevó a cabo la incorporación de unidades de emergencia para el fortalecimiento de los servicios de salud y atención ciudadana en el municipio.

Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer los servicios de salud, se incorporaron nuevas unidades:

• Dos ambulancias para atención médica prehospitalaria.

• Una unidad para Protección Civil, destinada a brindar atención inmediata en situaciones de riesgo.

• La reincorporación de una unidad donada por el Gobierno Estatal, para reforzar las labores de la Policía Municipal.

• Una unidad para el DIF Municipal de Amozoc, con el fin de mejorar la atención a los sectores más vulnerables.

Además, en vísperas de la Feria de Amozoc 2025, que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto, y con el objetivo de que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc desempeñen sus funciones con mayor efectividad, se realizó la entrega formal de estas unidades, bajo el liderazgo del presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero.

Durante su intervención, el edil destacó que en estos diez meses de administración, todo el Ayuntamiento ha trabajado diariamente con responsabilidad, compromiso, amor y un auténtico ánimo de servicio hacia el municipio.

Al inicio del evento protocolario, las nuevas unidades fueron bendecidas por el Pbro. Felipe Torres García, párroco de la Parroquia de Santa María de la Asunción.