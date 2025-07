Premios Emmy 2025: “Severance” lidera la lista con 27 nominaciones

EL UNIVERSAL

Ningún otro drama se acercó a la serie distópica de ambiente laboral “Severance”, que logró una convergencia de aclamación y entusiasmo del público en su segunda temporada

“Severance” se destacó con 27 nominaciones al Emmy el martes, mientras que “The Studio” lideró las nominaciones de comedia con 23 en un año dominante para Apple TV+.

Las principales nominaciones de actuación fueron para Adam Scott y Britt Lower por lo que equivalía a roles duales como las versiones de trabajo y de hogar de sus personajes. Tramell Tillman recibió una nominación de reparto por interpretar a su supervisor, que cambia de tono y empuña una piña. Ben Stiller obtuvo una nominación de dirección.

Se esperaba que la sátira de Hollywood de Apple, “The Studio”, tuviera una gran presencia en su primera temporada, pero superó a programas más establecidos como “Hacks”, que obtuvo 14, y “The Bear”, que obtuvo 13.

El cocreador de “The Studio”, Seth Rogen, recibió personalmente tres nominaciones: por actuación, escritura y dirección. Su lista de estrellas invitadas de primer nivel trajo una gran cantidad de nominaciones para Martin Scorsese, Ron Howard, Bryan Cranston, Anthony Mackie y Zoë Kravitz.

Harvey Guillén y Brenda Song leyeron las nominaciones en categorías clave.

Cómo el streaming ha cambiado la televisión y los Emmy

Todos los programas viven en el mundo fragmentado de la era del streaming, y al igual que los Oscar, sus nominados más aclamados rara vez tienen la gran audiencia que solían tener. Mientras que un promedio impresionante de diez millones de personas por episodio vio a Wyle en “The Pitt” en algún momento en HBO Max, según Warner Bros. Discovery, hace 30 años un promedio de 30 millones se sentaba la misma noche y lo veía en “ER” en NBC.

Las cadenas de televisión han pasado a ser en gran medida entidades no relevantes para los Emmy, con algunas excepciones brillantes. “Abbott Elementary” de ABC ha atraído anualmente muchas nominaciones de comedia y debería obtener su parte este año. Y la ganadora del Oscar Kathy Bates es una de las favoritas para el Emmy a mejor actriz en comedia por su papel en “Matlock” de CBS. Sería la primera persona nominada en la categoría de un programa de cadena desde 2019, y la primera en ganarlo desde 2015.

CBS transmitirá la 77ª edición de los Premios Primetime Emmy desde el Teatro Peacock en Los Ángeles el 14 de septiembre. Nate Bargatze está programado para ser el anfitrión.

Lista de nominados Premios Emmy 2025

Mejor serie de comedia:

‘Abbott Elementary’.

‘The Bear’.

‘Nobody Wants This’.

‘Hacks’.

‘Only Murders In The Building’.

‘Shrinking’.

‘What We Do in the Shadows’.

‘The Studio’.

Mejor serie de drama:

‘Andor’.

‘The Diplomat’.

‘The Last of Us’.

‘Paradise’.

‘The Pitt’.

‘Severance’.

‘Slow Horses’.

‘The White Lotus’.

Mejor serie limitada:

‘Adolescence’.

‘Dying for Sex’.

‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’

‘The Penguin’.

‘Black Mirror’.

Mejor actor en una serie de comedia:

Adam Brody (‘Nobody Wants This’).

Seth Rogen (‘The Studio’).

Jason Segel (‘Shrinking’).

Martin Short (‘Only Murders in the Building’).

Jeremy Allen White (‘The Bear’).

Mejor actriz en una serie de comedia:

Kristen Bell (‘Nobody Wants This’).

Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’).

Ayo Edebiri (‘The Bear’).

Jean Smart (‘Hacks’).

Uzo Aduba (‘The Residence’).

Mejor actor en una serie de drama:

Sterling K. Brown (‘Paradise’).

Gary Oldman (‘Slow Horses’).

Pedro Pascal (‘The Last of Us’).

Adam Scott (‘Severance’).

Noah Wyle (‘The Pitt’).

Mejor actriz en una serie de drama:

Kathy Bates (‘Matlock’).

Britt Lower (‘Severance’).

Bella Ramsey (‘The Last of Us’).

Keri Russell (‘The Diplomat’).

Sharon Horgan (‘Bad Sisters’).

Mejor actor en una serie limitada:

Colin Farrell (‘The Penguin’).

Stephen Graham (‘Adolescence’).

Brian Tyree Henry (‘Dope Thief’).

Cooper Koch (‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’).

Jake Gyllenhaal (‘Presumed Innocent’).

Mejor actriz en una serie limitada:

Cate Blanchett (‘Disclaimer’).

Cristin Milioti (‘The Penguin’)

Michelle Williams (‘Dying for Sex’)

Meghann Fahy (‘Sirens’).

Rashida Jones (‘Black Mirror’).

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Liza Colón-Zayas (‘The Bear’).

Hannah Einbinder (‘Hacks’).

Kathryn Hahn (‘The Studio’).

Janelle James (‘Abbot Elementary’).

Catherine O’Hara (‘The Studio’).

Sheryl Lee Ralph (‘Abbot Elementary’).

Jessica Williams (‘Shrinking’).

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Ike Barinholtz (‘The Studio’).

Colman Domingo (‘The Four Seasons’).

Harrison Ford (‘Shrinking’).

Jeff Hiller (‘Somebody Somewhere’).

Ebon Moss-Bachrach (‘The Bear’).

Michael Urie (‘Shrinking’).

Bowen Yang (‘Saturday Night Live’).

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Patricia Arquette (‘Severance’).

Carrie Coon (‘The White Lotus’).

Katherine LaNasa (‘The Pitt’).

Julianne Nicholson (‘Paradise’).

Parker Posey (‘The White Lotus’).

Natasha Rothwell (‘The White Lotus’).

Aimee Lou Wood (‘The White Lotus’).

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Zach Cherry (‘Severance’).

Walton Goggins (‘The White Lotus’).

Jason Isaacs (‘The White Lotus’).

James Marsden (‘Paradise’).

Sam Rockwell (‘The White Lotus’).

Tramell Tillman (‘Severance’).

John Turturro (‘Severance’).

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Javier Bardem (‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’).

Bill Camp (‘Presumed Innocent’).

Owen Cooper (‘Adolescence’).

Rob Delaney (‘Dying for Sex’).

Peter Sarsgaard (‘Presumed Innocent’).

Ashley Walters (‘Adolescence’).

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (‘Adolescence’).

Ruth Negga (‘Presumed Innocent’).

Deirdre O’Connell (‘The Penguin’).

Chloe Sevigny (‘Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story’).

Jenny Slate (‘Dying for Sex’).

Christine Tremarco (‘Adolescence’).