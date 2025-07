Trump anuncia arancel del 30% a México por “no hacer suficiente” para frenar el narcotráfico y Sheinbaum confía en llegar a un acuerdo

BBC News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá nuevos aranceles del 30% contra México que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto.

En una carta que publicó en sus redes sociales, el mandatario informó que la medida contra uno de los principales socios comerciales de EE.UU. responde a que México “no ha hecho lo suficiente” para asegurar la frontera entre ambos países.

En el comunicado dirigido a la presidenta de México, Trump reconoció que ese país había colaborado en frenar el flujo de inmigrantes indocumentados y el tráfico de fentanilo a EE.UU.

“México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, PERO [en mayúsculas en el original] lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un patio de juegos del narcotráfico”, dice la carta.

La presidenta ,Claudia Sheinbaum, respondió este sábado en Sonora

“La carta [de Trump] establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles, lo ponen para el 1 de agosto”, sostuvo la mandataria.

“Nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y llegar, por su puesto, a mejores condiciones”, agregó Sheinbaum en relación al encuentro que mantuvieron funcionarios de ambos países este viernes en Washington.

México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, con más de US$505.000 millones en bienes importados por consumidores y empresas estadounidenses en 2024.

México representó el 69% de las importaciones estadounidenses de verduras y el 51% de las de frutas frescas en los últimos años, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Debido a su corta vida útil, los consumidores podrían experimentar aumentos de precios más rápidos que con otros productos.

Los aranceles son superiores al impuesto del 25% que Trump impuso a los productos mexicanos a principios de este año, aunque los productos que ingresan a Estados Unidos bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) están exentos.

La Cancillería y el Ministerio de Economía de México emitieron un comunicado conjunto indicando que ambos países habían entablado negociaciones el día anterior, donde abordaron temas de seguridad, migración, frontera y la relación económica entre ambos países.

Fue durante estas conversaciones que el gobierno de México fue informado de la nueva postura del presidente Trump, con nuevas tarifas que empezarían a regir a partir del 1 de agosto.

“Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, informa el comunicado mexicano.

“Se convino que la primera gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha (1 de agosto) tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera”, agrega.

El pasado miércoles, cuando México anunció el envío de su delegación a Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno haría todo lo posible por negociar las mejores condiciones para su país frente a las nuevas amenazas arancelarias.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso”, aseguró la mandataria.