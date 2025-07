Muere actor australiano Julian McMahon a los 56 años

LA JORNADA

El actor australiano Julian McMahon falleció a la edad de 56 años el pasado 2 de julio tras una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kelly McMahon, a través de un comunicado compartido con el medio Deadline.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo en este momento para que nuestra familia pueda vivir su duelo en privacidad. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian les trajo alegría, sigan encontrando alegría en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”, se lee en la publicación.

McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Antes de dedicarse a la actuación trabajó como modelo, una faceta que le abrió las puertas en la televisión. Su debut llegó con un papel protagónico en la telenovela australiana The Power, the Passion en 1989 seguido de una participación en Home and Away.

También es reconocido por su papel como el “Dr. Doom” en Los Cuatro Fantásticos (2000) y sus protagónicos en las series Charmed y FBI: Most Wanted, empezó una carrera como actor. Su primer papel en la televisión estadunidense fue en la serie Another World, interpretando a Ian Rain, de 1993 a 1995.

De 2003 a 2010 interpretó al Dr. Christian Troy en la serie de televisión Nip Tuck.

En 2007 también participó en el filme Premonition, protagonizado por la estrella Sandra Bullock. En dicha cinta interpretaba al marido del personaje de Bullock.

Sonó como candidato para interpretar a James Bond tras Pierce Brosnan, pero el papel finalmente lo consiguió Daniel Craig. También ha sido uno de los protagonistas principales de la película Bait.

Entre 2017 y 2018 interpretó al villano Jonah en la serie de Hulu Runaways, la cual forma parte del Universo cinematográfico de Marvel. En 2024, participó en el reparto de Domingos con Las Supremes (The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat).