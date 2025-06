Sergio Madrigal platica de David Larios, su personaje en “Me atrevo a amarte”

La exitosa telenovela de Salvador Mejía, llega a su fin este domingo 22 de junio a las 19:00 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

Sergio Madrigal da vida a David Larios en la exitosa telenovela “Me atrevo a amarte”, que llega a su fin el próximo domingo 22 de junio a las 19:00 horas por “las estrellas”.

Dicho melodrama es producido por el experimentado Salvador Mejía y protagonizada por Kimberly Dos Ramos y por Rodrigo Guirao.

Platicamos con Sergio Madrigal gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores González, de TelevisaUnivision.

MD’B: Te has convertido en uno de los actores más recurrentes y por ende de tradición en los melodramas mexicanos. Desde el 2022 a la fecha hilas mínimo una telenovela por año.

SM: Sí, afortunadamente gracias a Dios y a la vida que estos últimos años he estado ahí en la pantalla. Agradecido con Televisa que ha sido mi casa desde que decidí esto de estudiar actuación y desde que me metí a todo este mundo y obviamente agradecido con mis grandes jefes que me han dado las oportunidades; con Angelli Nesma, con Carlos Moreno, ahorita con Salvador Mejía que me dio esta gran oportunidad de representar a David, que me prestó a David para darle vida, y así como dices, pasito a pasito, dando pasos cortos pero seguros y esperando que a la gente le guste mi trabajo y así me puedan seguir viendo cada vez más.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a David?

SM: Dentro de lo malo que es David le aprendí cosas buenas. Por ejemplo, es una persona que no sabe perder; él busca ganar siempre a costa de lo que sea, entonces a veces eso lo lleva a uno por malos caminos. Yo creo que lo que me enseño David es que se aprende mucho más cuando uno pierde en vez de que cuando uno gana. Siempre estamos buscando ganar, tener éxito y que todo salga bien y cuando las cosas no salen como uno las planea pues sí se sufre un poco, a veces entra este pensamiento de “no soy suficiente”, “a lo mejor esto no es para mí”, pero más bien, en esos momentos son los que uno se hace fuerte y aprende de sus errores, de sus caídas y a seguir adelante.

MD’B: ¿A qué le achacas de que David sea así en su vida? ¿Por su pasado o porque siempre fue así?

SM: Por su pasado. Todo lo que David vivió en la telenovela se lo adjudiqué mucho a su pasado, a su relación con sus padres; una relación con el padre no muy sana, un poco tóxica, no muy llena de amor, más bien, carente de amor. A la madre a lo mejor no la conoció o la conoció muy poco. En resumen David sí tuvo una infancia difícil y más que difícil, carente de amor, entonces es una persona que no sabe recibir amor y como no sabe recibir y nunca ha recibido amor no sabe cómo entregarlo y no sabe cómo recibirlo, entonces él está nada más como a la defensiva; él sabe estar de malas, él sabe estar enojado, él sabe ser agresivo, él sabe defenderse de esas formas porque por dentro es una persona que es muy sola, que es muy insegura y entonces tiene que tener este caparazón que se ha ido creando con la vida. Digo, no es justificar para nada las acciones de David, pero tampoco todo es su culpa; también es mucha culpa de la vida que no lo trató como de la mejor manera y por eso llega este momento en que no tiene nadie que lo lleve por un buen camino, sino todo lo contrario, se encuentra con puertas que se le abren pero hacia el lado negativo que nada más lo hacen cada vez más malo.

MD’B: ¿Consideras que David es antagonista o es muy inseguro y muy libertino? Muchas veces la inseguridad provoca libertinaje o provoca sumisión.

SM: Siento que sí, hablando dramatúrgicamente hay villanos y hay los que son buenos y en este caso sí sería un villano, un antagónico.

A mí no me gusta decirlo como villano o antagónico porque se encasilla en “ah, David es malo”. Por eso digo, yo creo que es todo junto:

David sí es antagónico, sí es un villano, pero por toda esa inseguridad que tiene dentro y la saca de esta forma; es su forma de reprocharle al mundo, de demostrarle al mundo que lo que él sufre por dentro nadie más lo va a ver y entonces es este como estereotipo de personas que todo el tiempo están de malas, a la defensiva que aunque uno no les haya hecho nada, ni le haya dicho nada, traen tanto adentro, traen tanto remordimiento, rencor, en este caso de David hacia sus padres, hacia su padre, que nunca pudo expresar lo que nunca pudo hablar, lo que nunca tuvo la oportunidad de tener terapia o un abuelo, un tío, un hermano, alguien con quién desahogar, hablar de sus problemas y entonces David solo fue acumulando, acumulando, acumulando y coleccionando todos esos malos sentimiento que ahorita que empieza a tener un poco más de libertad porque ya está un poco más grande, ya empieza a pensar él, a razonar él, desafortunadamente por su pasado el cree que está haciendo las cosas correctas porque él ve por él,, porque como nadie ha visto por él, él tiene que ver por él mismo y por eso en el momento en que Debora le ofrece esta gran oportunidad de negocio, David la ve como una oportunidad de ganar dinero, de dejar de trabajar pasa su papá y poderse largar del pueblo en cuanto pueda.

MD’B: Está a punto de llegar a su fin la telenovela. Tú como la persona que le diste vida a David en este melodrama, ¿qué le puedes decir bueno y qué le dirías malo a él?

SM: Bueno como consejo justo le diría eso que es lo que yo aprendí que es que se deje querer, que aprenda a perder, que no todo en la vida es ganar, no todo en la vida es uno mismo. Yo, Sergio, siento que nos han engañado toda la vida diciendo que llegamos a este mundo solos y nos vamos solos, es real, llegamos solos y nos vamos solos, pero en el camino no podemos estar solos, hay que hacer equipo y entre más equipo seamos, mejor, así que eso sería lo bueno que le diría a David de “déjate querer”, “Paloma te quiere de verdad”, “deja de lastimar a la gente”, no le diría “pídele perdón” porque a lo mejor ya es demasiado grande para que Paloma lo perdone. Y malo le diría que es un egoísta, egocéntrico, narcisista, machista, que solo piensa en él, que no piensa en los medios, que no piensa a quién va a lastimar con tal de cumplir sus objetivos.

MD’B: ¿Esperabas el éxito que ha tenido tu personaje?

SM: Disfruté mucho la respuesta del público porque sí estaban muy metidos en la historia con lo de David y Paloma. Y me ponían y le ponían a Paloma “fíjate Paloma”, “aléjate de él”, “no es un buen tipo”, y obviamente me gusta porque siento que estoy haciendo bien mi trabajo y porque el mensaje que quiero que se dé se está logrando.

MD’B: ¿Nos puedes adelantar alguna sorpresa que tienen planeada para el final?

SM: No puedo adelantar nada, pero no se pierdan estos últimos capítulos porque vienen todos los desenlaces, todas las verdades salen a la luz, los malos pagan lo que tengan que pagar, los buenos disfrutan de lo que tengan que disfrutar y así como pequeño spoiler, David estuvo desaparecido, pero a lo mejor lo ven en esta semanita, en alguno de estos capítulos para ver si hay forma de pedir perdón, de arreglar las cosas con la familia de Paloma o a ver si regresa a hacer sus maldades.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver los últimos capítulos de la telenovela?

SM: Porque se viene lo mejor de lo mejor. Todo este tiempo ha estado lleno de suspenso, de intrigas, de qué va a pasar, quién se va a quedar con la hacienda, qui es bueno, quién es malo y esta semana se empieza a cerrar ahí rompecabezas; las últimas piezas para que la gente en casita diga “ya entendí: me cae bien este, me cae mal este” y eso es de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 y el domingo 22 a las 7:00 de la noche que es capítulo especial va a ser un poco largo, como película y se viene lo mejor de lo mejor.

MD’B: ¿Cómo viene el segundo semestre del año para ti?

SM: Ahorita estoy en Puebla disfrutando a mis papás, a mi familia. Haciendo castings, lo que toca hacer cuando uno está grabando, haciendo ejercicio, comiendo bien, preparándome para cuando llegue el momento indicado.