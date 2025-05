“Llegó el fin de semana”: la canción idónea para bailar y festejar en primavera y en verano

Es el nuevo sencillo promocional del exitoso Grupo Pura Envidia, bajo el sello Fanatik Récords.

Autoría de los compositores poblanos Yamil Yitani y Chinovador Espíndola.

Por Mino D’Blanc

“Llegó el fin de semana” es el nuevo sencillo del exitoso Grupo Pura Envidia, mismo que bajo el sello Fanatik Récords está disponible en todas las plataformas digitales y ya suena fuertemente en las principales estaciones de radio.

Autoría de los compositores poblanos Yamil Yitani y Chinovador Espíndola, es una canción idónea para bailar y festejar en esta primavera y verano.

“Yamil Yitani nos hizo favor de mostrarnos varios temas y este fue el que nos interesó más. Se acerco más a lo que nosotros normalmente hacemos, nos gustó mucho el ritmo que le comenzaron a crear los productores y lo lanzamos”, comentó Mariano Aguilar.

En relación a los otros sencillos que han lanzado anteriormente, en “Llegó el fin de semana”, hay una diferencia en el ritmo, ya que con esta hicieron una mezcla entre la charanga -que es el género que interpretan y con lo que es conocido Pura Envidia- y el huapango. La razón de crear dicha fusión es porque para el punto de vista de Mariano y de Pablo Aguilar, quienes son los líderes del grupo, está sonando la corriente musical del huapango y quisieron medir qué respuesta tienen del público, la que ha resultado bastante buena, ya que han interpretado la canción en diferentes eventos tanto públicos, como privados en los que se han presentado y ha tenido muy buena aceptación.

Sobre la instrumentación habitual de Grupo Pura Envidia, para “Llegó el fin de semana” le integraron acordeón de teclas y bajo sexto, mismos que le dan otro toque a la charanga poblana, que es el género que inventaron y que los identifica de todos los demás grupos de su estilo.

En relación al video oficial de “Llegó el fin de semana”, aún no lo han grabado. “Generalmente los hacemos con amigos que se dedican a hacer videos. No tenemos un director como tal, no hacemos un guion, nos basamos solamente a lo que vaya sucediendo en el camino”, aseveró Pablo.

De los sencillos que ya han lanzado bajo el sello Fanatik Récords y que son “Baila mi nena”, “El fiestón”, además de “Llegó el fin de semana”, buscan hacer un disco completo, más allá de un EP.

Para seguir y escuchar a Grupo Pura Envidia: