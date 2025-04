¿Visitarás algún balneario en esta Semana Santa?; sigue estas recomendaciones

Erika Méndez

Si tienes la intención de visitar un balneario esta Semana Santa, es importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones de la coordinación estatal de Protección Civil (PC).

Con el objetivo de reducir riesgos y que la población pueda divertirse de manera responsable.

Las recomendaciones son las siguientes:

• Evita los juegos bruscos, empujones o correr en inmediaciones de la alberca.

• No nadar en área de clavados, ni lanzarse al agua en áreas de baja profundidad.

• No ingresar a la alberca bajo los influjos del alcohol, ni drogas.

• No encender fuego o fogatas en lugares no habilitados.

• Si vas a acampar, hazlo en áreas destinadas para ello.

• Lleva un pequeño botiquín de primeros auxilios.