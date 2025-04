Actualizan cartelera en Cineteca Alameda

Staff/RG

La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado invita a las familias a disfrutar de filmes de diversos géneros cinematográficos y con mensajes positivos para la adolescencia y la niñez. James Hawes, Adam Eliott, Nicolas Jack Davies, Paolo Sorrentino y Jared Hess muestran sus más recientes creaciones cinematográficas en las salas de Cineteca Alameda.

Las cintas que el público interesado podrá disfrutar son “El amateur: operación venganza” (2025) protagonizada por Rami Malek, un filme de acción en combinación con thriller. “Memorias de un caracol” (2024) película número uno en México, aclamada por el público y la crítica especializada. “Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird” (2023) una película que traza la relación artística y personal entre Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In / The Mars Volta). “Parthenope” (2024) lo más reciente del famoso director Paolo Sorrentino y finalmente, “Una película de Minecraft” (2025) la cual es la primera adaptación en acción real del videojuego más vendido de todos los tiempos, es protagonizada por Jack Black y Jason Momoa.

Las y los interesados en disfrutar de las películas antes señaladas, podrán encontrar en las redes sociales de Cineteca Alameda todos los detalles. Los boletos se encuentran a la venta en taquilla de lunes a domingo de 13:00 a 21:00 horas y en línea a través de la página https://arema.mx/, los costos de recuperación son de $25 pesos para estudiantes e Inapam y $40 pesos como entrada general, precios más cargo por servicio.