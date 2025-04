Tras el regreso a clases, Lilia Cedillo va por una BUAP más justa, incluyente y fuerte

María Huerta

Tras el informe en la sesión del Consejo Universitario, la rectora Lilia Cedillo dejó en claro que irá por una BUAP más justa, incluyente y fuerte.

Dijo que sabe que lo logrará, ya que sabe que no está sola, “vamos juntos”, a la par de llamar a la comunidad universitaria a asumir su responsabilidad, y compromisos.

“Vamos con más ánimo, con más fuerza, con ese segundo aire que da saber que hemos vencido un muro más y cuando corro también un maratón, después de pasar ese muro, hay algo que me alienta, cada paso que doy me acerca más a la meta, y esa meta para mi es perfectamente clara, quiero una universidad más justa, más incluyente, más fuerte, una mejor BUAP y para eso sé que no estoy sola, que vamos juntos”, destacó.

Respecto al informe, el vicerrector de Docencia de la máxima casa de estudios, Jaime Vázquez, indicó que en total la Comisión Institucional de Diálogo de la BUAP recibió 60 pliegos petitorios de la comunidad universitaria.

Explicó que el seguimiento a los acuerdos será a través de tres métodos: Corto, mediano y margo plazo, el primero se dará respuesta hasta en 45 días; el mediano hasta septiembre de 2025; y el de largo tiempo dentro de los próximos 2 años.