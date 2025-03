Crecen estafas por anuncios falsos en redes sociales

EL VALLE

Recientemente, se han detectado una serie de estafas que se están realizando en redes sociales, donde los usuarios son engañados mediante anuncios fraudulentos de tienda departamental, informó David González, investigador de seguridad del laboratorio de ESET Latinoamérica.

“Estos anuncios ofrecen descuentos y ofertas aparentemente irresistibles, con precios mucho más bajos de lo que sería posible en una tienda legítima, sin embargo, son ofertas falsas que buscan estafar a los usuarios y robar sus datos”, dijo.

De acuerdo con el experto, los anuncios fraudulentos redirigen a los usuarios a un sitio web que imita el diseño de la tienda oficial de Suburbia, pero que en realidad es una copia maliciosa.

En este sitio falso, los usuarios son atraídos por ofertas de productos a precios extremadamente bajos, lo que genera una falsa sensación de urgencia. Al realizar una compra en este sitio, los usuarios pierden su dinero y corren el riesgo de que sus datos personales sean robados.

Afirmó que después de ingresar los datos de pago, los usuarios no reciben los productos comprados y el dinero desaparece sin poder hacer nada al respecto; robo de datos personales: estos sitios fraudulentos pueden obtener información personal sensible como nombres, direcciones y datos bancarios, lo que puede ser utilizado para realizar otros fraudes o incluso suplantación de identidad.

“El peligro de estas estafas es que pueden pasar desapercibidas debido a la apariencia confiable de los sitios falsos. Los delincuentes imitan perfectamente el diseño y las funcionalidades de las tiendas legítimas, lo que confunde a los usuarios y les hace creer que están comprando en un sitio seguro. Por ello, es crucial estar alerta y verificar la autenticidad de los sitios antes de realizar cualquier transacción en línea”, dijo.

Entre las recomendaciones para compras seguras en línea están: verificar la URL; asegurarse de que la página a la que está accediendo es la oficial; desconfiar de cualquier URL que se vea sospechosa.

No confiar en ofertas demasiado buenas para ser ciertas; si una oferta parece ser demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Desconfíe de los descuentos excesivos que prometen productos de alta calidad a precios irrealmente bajos; revisar el diseño y los detalles de la página: las páginas fraudulentas a menudo tienen detalles que no coinciden con la tienda original como errores gramaticales, imágenes de baja calidad o falta de información detallada sobre el producto.

También utilizar métodos de pago seguros: evitar realizar pagos mediante transferencias bancarias o servicios de pago no seguros; utilizar siempre plataformas de pago conocidas y confiables que ofrezcan protección al comprador.

Consulte fuentes oficiales: antes de realizar una compra, consultar las redes sociales oficiales de la tienda o el sitio web para verificar si la oferta es legítima.