Se procederá legalmente con las evidencias científicas del caso Teuchitlán: Sheinbaum

Al respaldar el informe presentado por el fiscal General de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que procederá legalmente con las evidencias científicas para conocer lo que realmente sucedió en Teuchitlán. Señaló que en este caso no habrá politiquería y las responsabilidades que se finquen dependerá del rumbo de las investigaciones, “Se van a quedar con las ganas” quienes quieran que en este caso haya politiquería.

En este sentido, a pregunta expresa sobre la posible responsabilidad del ex gobernador, Enrique Alfaro dijo: “este no es un tema político algunos lo quieren hacer tema político, todo es político, pero no es politiquería, si hay responsabilidades de funcionarios lo tiene que determinar la Fiscalía. No es un asunto de que la Presidenta le mande decir que investigue al ex gobernador.

Cuestionó que haya posturas críticas que quieren desviar el caso y crear historias que en su momento se van a esclarecer de quienes dieron información sin fundamento. Ahora dicen que hay más desapariciones que homicidios. Vamos a presentar los números con las carpetas de investigación. Hay que decirlo es una responsabilidad de la Presidenta y la conferencia, decir la verdad pero también derecho de réplica, no puede haber una campaña contra nuestro gobierno y que nosotros no respondamos. Por eso el detector de mentiras.

Sheinbaum dijo que hay poner todo en su justo término, “no tengo duda de que estamos haciendo lo correcto porque nos comprometimos a no mentir ni traicionar al pueblo”