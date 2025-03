¿Política antimigratoria de Trump complicaría la aprobación de las visas de turistas? Un especialista te lo explica

Staff/RG

La sección 214(b) de la Ley de Migración es una de las razones más comunes para la negación de visas, al considerar insuficientes los lazos del solicitante con su país de origen.

Errores en el formulario DS-160, como omitir información o dar respuestas inconsistentes, pueden afectar la aprobación de la visa.

MEXUS Migración habla sobre el rechazo bajo la sección 214 (b) y da algunas recomendaciones para los solicitantes.

La reciente postura del presidente Donald Trump en materia migratoria ha generado incertidumbre entre los solicitantes de visas de turista para Estados Unidos. Su discurso ha enfatizado un endurecimiento en la política de ingreso al país, lo que ha despertado dudas sobre si esto podría traducirse en un mayor número de rechazos bajo la sección 214(b) de la Ley de Migración y Nacionalidad.

Esta sección es una de las razones más comunes por las que una solicitud de visa es denegada, al considerar que el solicitante no cuenta con suficientes lazos con su país de origen.

Luis Ochoa, Director de Operaciones de MEXUS Migración, firma especializada en asesoría migratoria, explica que este tipo de rechazo no significa una inadmisibilidad definitiva y que los solicitantes pueden volver a intentarlo con una estrategia adecuada. “Los aplicantes se pueden desmoralizar al recibir una negación, pero es importante entender que el criterio es discrecional y que una correcta preparación puede hacer la diferencia en futuros intentos”.

Errores más comunes y el formulario DS-160

Uno de los factores clave en la decisión de los oficiales consulares es la información proporcionada en el formulario DS-160. El llenado de este formulario es clave en la determinación de la visa, pues esta información es revisada minuciosamente por el oficial consular y es lo único que “está en las manos del aplicante”.

Muchos solicitantes cometen errores en su aplicación que pueden afectar negativamente su proceso, entre ellos:

Omitir información relevante: No detallar correctamente ingresos, empleo o historial de viajes.

Inconsistencias en múltiples solicitudes: Variar datos como ingresos o profesión entre aplicaciones previas genera desconfianza.

Respuestas ambiguas o incompletas: En preguntas como “¿Alguna vez le han cancelado la visa?”, se recomienda proporcionar contexto y detalles adicionales.

MEXUS Migración señala que un rechazo no significa que la persona sea inelegible permanentemente, ya que cada oficial tiene un criterio diferente, y lo que un oficial considere insuficiente, otro podría evaluarlo de manera distinta en otro momento.

¿Qué hacer tras un rechazo bajo la sección 214(b)?

Si bien recibir una negativa puede ser desalentador, no significa que el solicitante nunca podrá obtener una visa. Lo más importante es no desmoralizarse y entender que la negación no es permanente. Se recomienda esperar al menos un año antes de volver a aplicar, ya que el tiempo permite generar cambios circunstanciales que podrían mejorar la solicitud.

Estos cambios pueden incluir una mayor antigüedad laboral, aumento de ingresos, adquisición de bienes o responsabilidades familiares adicionales que demuestren arraigo en México. Si un solicitante reaplica en un corto periodo de tiempo sin cambios significativos en su situación, existe una alta probabilidad de que reciba otra negativa bajo la misma sección.

Rechazo bajo la sección 214(b) no implica un castigo migratorio

Es importante aclarar que una negación bajo esta sección no representa un castigo migratorio ni una prohibición definitiva para ingresar a Estados Unidos. “Un rechazo bajo la sección 214(b) no requiere un perdón ni representa una inadmisibilidad legal. De hecho, el Foreign Affairs Manual (FAM) 302.1-2(D)(2) establece claramente que ‘no existe un perdón disponible para una negativa bajo la sección 214(b)’, simplemente porque no es necesario”, aclara Ochoa.

Finalmente, Ochoa recomienda que los solicitantes se enfoquen en presentar una aplicación honesta, bien estructurada y que refleje su situación real. “El proceso puede ser frustrante, pero hay que recordar que cada oficial consular es un ser humano con un criterio distinto. Si su solicitud fue rechazada en el pasado, eso no significa que no pueda ser aprobada en el futuro. La clave está en la preparación y en la constancia”.

Contar con asesoría especializada puede marcar la diferencia entre una solicitud rechazada y una aprobada. “Nadie puede prometer la aprobación de una visa, ya que es una decisión 100% discrecional de los oficiales consulares. Lo que sí se puede hacer es preparar una aplicación sólida, veraz y bien estructurada para maximizar las posibilidades de éxito”, concluye el especialista en trámites migratorios.

