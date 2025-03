El arte como reflejo de la condición humana: La profunda visión del artista Gilberto Arriaza

Staff/RG

Gilberto Arriaza (El Salvador, Centroamérica, 1963) es un prominente artista salvadoreño, quien desde muy niño mostró su inclinación hacia el arte. Con tan solo 11 años, Arriaza realizó su primera exposición y esto solo sería el principio de una larga carrera artística que, además, inspiraría a otros, pues Arriaza no solo ha trabajado para sí mismo, tomando el arte como una forma de expresar sus ideales y modo de sentir, sino que también ha sido una brújula que ha guiado a los más jóvenes que deseen transitar en este mundo.

Gilberto Arriaza se ha destacado en el dibujo, la pintura y el grabado. Sus obras han sido expuestas en varios países y hoy día goza de gran reconocimiento en su país y fuera de él, pues sus obras son conocidas en América y también en países de Europa.

Cursó estudios en Argentina y regresó a El Salvador siendo el primer artista con grado de licenciatura en pintura, lo cual le dio la oportunidad de ejercer como profesor de dibujo y pintura y formar parte del sistema nacional de educación, además de trabajar en el diseño curricular de artes plásticas para niños y jóvenes. También ha sido el artífice detrás de muchas exposiciones infantiles en su país.

Para Arriaza es importante enseñar a los niños las diferentes técnicas artísticas plásticas como la pintura, el dibujo, la modelación en plastilina, la cerámica y el collage. Su ardua pasión por las artes le ha llevado también a ejercer el cargo de secretario y presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de El Salvador (ADAPES).

Las fuentes de inspiración de Gilberto Arriaza

Al ser consultado sobre lo que le inspira para crear sus obras, Arriaza responde que son “básicamente las condiciones humanas, las circunstancias sociales, conductuales y psicológicas”, lo cual se puede notar en obras como “reflexión: vida-muerte-belleza” o “El llamado de la luz”, en las que los espectadores se sumergen y emanan los pensamientos relacionados con la vida, la banalidad o la intrínseca conexión entre el ser humano y la naturaleza.

No obstante, Arriaza manifiesta que también encuentra inspiración “hacia donde gire la mirada, bien sea realista o fantástico, como un paisaje, un bodegón, una flor, un rostro, una piedra, un elemento realista o la maravillosa figura humana”.

Este tipo de creaciones también son comunes en Arriaza, quien tiene la capacidad de tomar un elemento cotidiano y transformarlo en una obra que invite al público a la reflexión, tal como ocurre con su obra “Cerco de cacaopera”, la cual retrata los cercos de división de territorios, muy comunes en algunas zonas de El Salvador.

El íntimo proceso creativo

Respecto a su proceso creativo, Gilberto señala que lo primero que viene a su mente son las imágenes, las cuales asocia con un tema e imagina la obra culminada, lo cual implica que ya ha elegido una técnica o material a utilizar, “luego de lo imaginado, el siguiente paso es actuar en pos de la concreción de la idea, eso significa procurar una base o soporte y el recurso gráfico-pictórico, el cual puede ser grafito, tintas, acrílicos, acuarelas u óleos”, indica Arriaza.

Arriaza agrega: “Seguidamente, procedo a la ejecución de un boceto primario en el plano básico, prestando atención a los aspectos estéticos tales como la composición visual, el equilibrio de forma y color, gesto y expresividad de las imágenes respecto del tema”. El artista salvadoreño también acota que “El proceso para la ejecución de la obra no tiene ningún tiempo, puede durar horas, semanas o meses hasta años, el artista decide cuando la obra está terminada”.

Además, resalta que “el entorno socio natural en el cual me desarrollo es permanentemente mi leitmotiv, junto al bagaje psico-emocional que me ha generado la constante reflexión de la vida cotidiana, los cuales se combinan y completan el sentido esencial de mi expresión original como artista”.

Provocar el acto reflexivo y filosófico

Lejos de ser un asunto banal, Arriaza puntualiza que “más que mensajes lo que prima en las obras son propuestas o expresiones poéticas visuales, la develación de temas sociales o el abordaje de situaciones extremas de la existencia humana. Por lo tanto, el interés primario es motivar los resortes sensoriales para provocar el acto reflexivo y filosófico de los espectadores.

Gilberto Arriaza ha expuesto recientemente en dos ciudades de Argentina: Chajari al norte de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, en ambos casos se trató de una exposición retrospectiva que reunió pinturas de diferentes épocas. Asimismo, sigue al frente de su Academia Caracol Azul, dedicada a la formación artística para niños.

Entre los objetivos de Gilberto Arriaza se encuentra continuar proyectando sus obras a nivel internacional, seguir participando activamente en bienales, así como en exposiciones colectivas o individuales. “En estos momentos ya he iniciado una serie de trabajos realizados con la temática de la figura humana, la cual quiero explorar con más intensidad. También me proyecto a fortalecer y a ampliar una colección de dibujos de gran formato con el tema Migrantes, la cual es una serie que he venido desarrollando durante varios años”, destacó Arriaza.