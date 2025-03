Congreso mexiquense analizará inclusión de género no binario en el registro civil

EL VALLE

El Congreso mexiquense analizará la iniciativa para permitir que las personas progenitoras elijan cuál de sus apellidos llevarán primero sus descendientes, para incluir el género no binario en el registro civil y para que, en ceremonias de matrimonio, se pueda informar a las personas contrayentes si alguna de ellas está inscrita en algún registro de obligaciones alimentarias

De acuerdo con la iniciativa que fue enviada al Congreso mexiquense por la gobernadora Delfina Gómez para reformar el Código Civil estatal, leída por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, se reconoce que, aunque existen avances en el reconocimiento de los derechos civiles, persisten barreras legales que dificultan la plena inclusión de ciertos sectores, como las personas no binarias, pues en el Código Civil no se contempla el reconocimiento explícito de identidades no binarias, lo que genera situaciones de discriminación y exclusión.

Permitir la inclusión del género no binario en el registro civil, resulta indispensable para evitar la discriminación hacia aquellas personas cuya identidad de género no se ajusta al binarismo tradicional de hombre y mujer, lo cual ya ha sido resuelto en otros casos por vía judicial.

Asimismo, se establecerá que en caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, el primer apellido de la madre aparecerá en primer lugar y el primer apellido del padre en segundo lugar, lo cual privilegiará que se logren acuerdos y, en caso de que esto no se pueda realizar, la regla general invertirá el rol del heteropatriarcado, para priorizar el apellido de la madre.