Congreso mexiquense avala lista final de aspirantes a juzgadores del PJEM

El Congreso mexiquense aprobó el listado de las personas que serán postuladas para los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de juezas y jueces del Poder Judicial estatal, para el proceso electoral extraordinario de 2025, el cual se conformó por 201 personas (93 mujeres, 107 a hombres y una persona no binaria).

Las cifras totales del listado variaron respecto a las que resultaron del proceso de insaculación (que fue de 173 personas), derivado de que al listado final se añadieron 25 nuevos nombres correspondientes a las personas juzgadoras en funciones que ejercieron su derecho de participar en el proceso de elección, así como tres nombres más para los cargos de las magistraturas del TSJEM, dado que las personas magistradas en funciones ejercieron su derecho para participar en el proceso, al renunciar a sus cargos para buscar la presidencia de este Tribunal.

El documento, elaborado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y en cuyo proceso de insaculación participó Alejandro Caballero Gastélum, Notario Público número 150 del Estado de México, expone que, de las 201 personas, 15 corresponden a aspirantes a cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 61 para las magistraturas del TSJEM, y 125 para juezas y jueces.

Además, 25 personas se sumaron para los cargos de juezas y jueces, y tres para los cargos de las magistraturas del TSJEM (los cuales aspiran a la presidencia de este tribunal, por lo cual el listado incluye en total a siete personas que aspiran a este cargo).

Listado sobre magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, leído en tribuna por la diputada Leticia Mejía García (PRI), detalla que para los cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, se seleccionaron a 15 personas (nueve mujeres y seis hombres).

En los cargos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (en los que se consideran diferentes regiones y materias, como civil, penal y familiar), se eligieron a un total de 58 personas, 28 mujeres, 29 hombres y una persona no binaria.

Asimismo, presentó los cargos para las magistraturas del TSJEM, en las regiones de Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla, en Materia Civil, Familiar y Penal.

Finalmente, en lo referente a los cargos de juezas y jueces, se seleccionaron 100 nombres, entre los que se encuentran 49 mujeres y 51 hombres (en los que se consideran diferentes regiones y materias, como Civil, Penal y Familiar).

Por lo que también presentó los cargos de juezas y jueces de la Región de Toluca en los Distritos de Jilotepec, Tenango del Valle y Toluca en Materia Penal, Civil y Familiar. Para la Región Ecatepec en los Distritos de Ecatepec de Morelos y Zumpango en Materia Penal, Civil y Familiar. En la Región Texcoco los Distritos de Chalco, Nezahualcóyotl, en Materia Mixta; los Distritos Nezahualcóyotl Otumba, Texcoco en Materia Civil y Penal. También a las juezas y jueces de la Región Tlalnepantla en los Distritos de Cuautitlán y Tlalnepantla.

Cabe señalar que, al considerar que no había personas elegibles en la categoría de juezas y jueces, Región Texcoco, Distrito Otumba, Materia Penal, se declaró desierta.

Derivado de que en algunas categorías no hubo personas con la elegibilidad suficiente para participar en el proceso o no hubo registro de aspirantes, en algunos cargos se declaró desierta la categoría y en otras algunos nombres no se sometieron a insaculación, por lo cual formaron parte del listado automáticamente.

De acuerdo con el artículo 587 del Código Electoral estatal, que refiere que la Legislatura incorporará a los listados a las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a elegir o manifiesten su intención de ser reelectas, en el documento se detalla que se incorporaron, como candidatas y candidatos a juezas y jueces, a las siguientes 25 personas juzgadoras en funciones:

De igual manera, conforme al Artículo Sexto Transitorio del Decreto Número 63 por el que se reforman disposiciones de la Constitución local, en materia de reforma al Poder Judicial, y en cumplimiento a la sentencia dictada el 25 de febrero pasado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales con número de expediente JDCL/9/2025, se incorporan al listado como candidatas y candidatos a la presidencia del TSJEM, y por consecuencia, a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, las personas magistradas siguientes: Marco Antonio Nava y Navas, en la Región Toluca, Materia Civil; Erika Icela Castillo Vega, en la Región Toluca, Materia Familiar; y Héctor Macedo García, en la Región Texcoco, Materia Civil.

Este listado será publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el micrositio del sitio electrónico del Poder Legislativo y en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y se remitirá al Instituto Electoral del Estado de México para que organice la elección.