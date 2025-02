Plantea AECO que recursos para bacheo no se desperdicien

Staff/RG

La presidenta de la Asociación de Empresas de la Construcción, Marisol Ávila Cordova, observó que alrededor del 17 por ciento del presupuesto para obra pública del Ayuntamiento de Puebla por 633.7 millones de pesos se destinarán al programa de bacheo, al referir se necesitan crear las condiciones para evitar que sea un dinero desperdiciado. Consideró que los programas de bacheo deben detonarse en la época de secas y apostar por una rehabilitación mayor al pavimento o relaminación en vialidades saturadas por hoyos.

Ello luego que en el municipio de Puebla existe un total de 100 mil 300 frentes de manzana, de los cuales 23 mil 800 carecen de recubrimiento, lo que equivale al 23.8 por ciento del total, de acuerdo con datos del Plan Municipal de Desarrollo. Observó que esta carencia se concentra en las periferias de la zona urbana y en las localidades rurales del municipio, como el caso de juntas auxiliares, al subrayar que el desarrollo de la obra pública debe traducirse en empleo y que los trabajos no sean monopolizados, sobre todo si se considera que la mayoría de las industrias de la construcción son pequeñas y medianas empresas. Lamentó que el problema de los baches es histórico debido a que no se atendían correctamente, ya que las anteriores administraciones solo tapaban hoyos y no rehabilitaban la carpeta asfáltica.

Reiteró que los programas de bacheo se deben realizar en la temporada de secas, debido a que las mezclas asfálticas debe de alcanzar una alta temperatura para que se adhiera al suelo, lo que no sucede cuando cae una precipitación pluvial. En el marco de la Comisión para la Planeación del Desarrollo Municipal, se anunció que la obra pública del Ayuntamiento de Puebla alcanzará los 633.7 millones de pesos, de los cuales 109.9 millones de pesos serán para bacheo.

Asimismo la presidenta de la AECO repasó que el Plan Municipal de Desarrollo postula como parte de la mejora en infraestructura el compromiso de operar un programa de bacheo intensivo con focalización en vialidades con alto flujo vehicular en colonias y juntas auxiliares. Esta semana el Ayuntamiento de Puebla arrancó la Campaña Capitalina Nocturna Bacheando Puebla 2025, con el objetivo de brindar infraestructura vial de calidad y mejorar de manera integral la infraestructura urbana, bajo la premisa de contar con calles más seguras y funcionales