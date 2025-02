Miente Morena, con la Reforma al Poder Judicial muere el estado de derecho: Acción Nacional

Staff/RG

• El régimen dijo que la reforma judicial traería justicia para todos, pero es un fraude.

• La reforma al poder judicial busca construir un suprapoder.

Lo que Morena busca con la reforma al Poder Judicial es acabar con la división de poderes y erosionar el estado de derecho, sentenció Mario Riestra, Presidente del Partido Acción Nacional en Puebla.

Acompañado de Roberto Gil Zuarth, ex Presidente del Senado y Genoveva Huerta, Secretaria General del PAN en Puebla, aseguró que esta reforma es un retroceso que amenaza al país y que busca un sistema político en donde una sola persona tome las decisiones de todos los mexicanos.

“La reforma judicial no busca austeridad ni democracia, es una reforma que solo busca control y la construcción de un suprapoder por encima de las demás instituciones”, dijo.

En este sentido, Roberto Gil Zuarth, enfatizó que el partido en el poder miente y prepara un fraude con las elecciones que se aproximan para elegir jueces y magistrados.

“Nos dijeron que la reforma judicial traería justicia para todos, pero es un fraude. Lo que nos vendieron está lleno de mentiras y pone fin a un estado de derecho que le costó al país mucho tiempo construir”, sentenció.

Gil Zuarth puntualizó que el fraude va en tres vías, ya que el voto no será universal ni directo, no será libre y los votos no serán contados por los ciudadanos.

“Esta elección es la ante sala de lo que Morena busca para la elección del 2027 y 2030, donde con arbitrariedades y mentiras, preparan un mega fraude electoral”, acusó.

Finalmente, Genoveva Huerta, Secretaria General del PAN en Puebla, denunció que el régimen no prioriza el bienestar de México, lo que busca es perjudicar a las y los mexicanos.

“No solo es quedarse con todo el poder judicial, si no quitarles el derecho a los mexicanos de poderse defender, es el reflejo del autoritarismo que estamos viviendo los mexicanos”, advirtió.