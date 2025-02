Diálogo y capacitación, dos ejes de trabajo necesarios en las áreas de evaluación

Staff/RG

✓ Román Sánchez Zamora se reúne con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla: la obra pública no es ajena a la política: es una expresión de prioridades sociales.

✓ En evento con Economistas, el subsecretario de Egresos de la secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, quién promovió la participación en el Plan Estatal de Desarrollo y felicitó al doctor por su trayectoria.

En el marco de promover el diálogo, la rendición de cuentas y la gestión ética de proyectos públicos, el Dr. Román Sánchez Zamora, destacado especialista en transparencia y políticas de cuentas públicas, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, A.C. Más tarde se reunió también con integrantes del Colegio de Economistas, tanto del capítulo Puebla como del colegiado nacional.

En la conferencia del Colegio de Ingenieros Civiles, transmitida también en línea por la plataforma Zoom, sostuvo la necesidad de un diálogo abierto y continuo entre las áreas técnicas y administrativas que integran el proceso de obra pública: “La transparencia no es solo un principio ético, sino una herramienta para optimizar la gestión de obras públicas. Colaborar con el Colegio permitirá implementar buenas prácticas que garanticen auditorías claras, procesos licitatorios justos y una rendición de cuentas accesible para la ciudadanía poblana”.

Por su parte, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles, manifestaron que en muchas ocasiones les gustaría ser más escuchados por los decisores en materia de obra pública, transporte y otras áreas, donde destacó particularmente el tema del agua. Ya que se requiere de evaluación técnica, que representaría un mejor resultado en favor de la satisfacción de los usuarios.

El académico enfatizó que realizar políticas públicas con sustento técnico es importante, no solo para cumplir planes de gobierno municipal, sino para legar una infraestructura duradera, por lo cual hay que “generar consensos, no confrontación, trabajando con todos los actores, gobierno estatal, iniciativa privada y sociedad civil. El desarrollo no tiene color partidista y las auditorías pueden salvar vidas y patrimonios”.

Y agregó: “Cuando un ciudadano ve que su clínica, su carretera, o en general, la obra pública se construye a tiempo y sin desvíos, recupera la fe en las instituciones. Ese es el mejor legado que podemos dejar.”

Por su parte, la ing. Sandra Rocío Flores Hernández manifestó la necesidad de mejorar los estándares de calidad tanto en aspectos preventivos como correctivos, ya que el principal usuario es el ser humano, “tenemos una gran responsabilidad como ingenieros civiles, como constructores, que es salvaguardar la vida de quienes van a utilizar nuestras obras.”

En representación del Colegio de Ingenieros Civiles, la ing. Margarita Rodríguez Trinidad, entregó una serie de inquietudes de los ingenieros que integran el colegiado y expresó que: “Como ingenieros, nuestra responsabilidad va más allá de lo técnico; incluye velar por la revisión ética en cada etapa de los proyectos. Cada puente, cada carretera, cada sistema hidráulico, debe ser sinónimo de calidad, seguridad y eficiencia.”

EN REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

Más tarde, en reunión con integrantes del Colegio de Economistas, tanto del ámbito estatal como nacional, el Dr. Román Sánchez Zamora propuso un pacto para acercar lo técnico a lo político y la auditoría a la ejecución en favor de los poblanos.

En este encuentro, Sánchez Zamora respondió a las inquietudes, cuestionamientos y propuestas de sus colegas y reiteró las distintas propuestas que tiene para un mejor desempeño en la auditoría del estado, lo cual puede representar mejoras con el mismo equipo, pero con optimización de presupuesto y satisfacción de los pobladores que utilizan las obras y servicios. En su intervención, Ricardo Aguilar Ramírez, comentó la importancia de los conceptos que Sánchez Zamora está realizando. El también subsecretario de Egresos del gobierno del Estado, felicitó al académico por su trayectoria.

En su intervención, Rubén Paredes, presidente del Colegio de Economistas de Puebla, hizo un recuento de lo que significa la Economía y del valor ético que debe tener. En el evento estuvieron otros economistas integrantes tanto del Colegio Nacional como Estatal, quienes manifestaron la necesidad de establecer mesas para la integración del Plan Estatal de Desarrollo.