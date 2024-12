En exclusiva Alain Said platica de Gil, su personaje en “Amor amargo”

Por Mino D’Blanc

El talentoso actor Alain Said da vida Gil Santos en la telenovela “Amor amargo”, producción ejecutiva del experimentado Pedro Ortiz de Pinedo y que se transmite de lunes a viernes en el horario de las 18:30 horas por “las estrellas”.

Sobre el personaje: Gil aparenta mucho menos edad y es muy ingenuo. Su única familia son doña Gloria y sor Mercedes, quien lo cuidó mientras estuvo en el orfanato. Él trabaja en la posadas, hace de todo lo que puede con tal de ayudar a doña Gloria. Trabaja con gusto para ella, pero se ve muy afectado cuando ella duda de él después de que desapareciera el dinero de Paula, por lo que decide irse y entra a trabajar a la casa de Tomás Jiménez. Gil vive enamorado de Lisa, pero ésta solo lo utiliza y es por su culpa de que doña Gloria dude de él. Le gusta Catalina, pero no la ve como interés romántico, sino como amiga y se apena mucho cuando ella le coquetea. Poco a poco ella logrará enamorarlo.

Platicamos con Alain Said gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: Le das vida a Gil Santos en “Amor amargo”.

AS: Sí. Es un chavo lleno de amor, es un chavo que quiere salir adelante. Es muy leal con la gente que él quiere. Es huérfano; desde muy niño llegó a la posada con doña Gloria y ahí está. Es su mano derecha, es su mamá. Ya salió al aire, por lo que ya puedo platicar que en la posada hay un robo hacia un huésped y están investigando quién fue y piensan mal de mí, creen que fui yo, entonces me duele todo el corazón y me tengo que ir a buscar la vida a seguir trabajando. En el camino me encuentro a Catalina que es interpretada por Eva Daniela, que se empieza a preocupar mucho por mí, ella está muy enamorada de mí, pero yo estoy cegado con otra persona, que es la que hace el robo, pero ella ya se va. Empieza la historia de amor con un chavo tímido que le da miedo dar el paso de amor, de relación, le da pena. Entonces está muy interesante, está muy padre.

MD’B: ¿Es amor por Lisa o es obsesión por el mal trato que ella le da o es porque Gil quiere desbancarla?

AS: Es que uno se ciega, entonces es atractivo. A lo mejor es un aparte donde se siente atracción por una persona que no te pela y quieres más y ahí estás, ahí estás, pero finalmente empiezas a ver que no vale la pena, que no es una persona que te pueda sumar, no es una persona que te veas con ella en el futuro, entonces ni modo. Pasan muchas cosas en la historia y en la vida que mucha gente se puede ver reflejada. Eso es lo padre de la televisión que se puede ver la gente reflejada en este tipo de situaciones; entonces sí estaba cegado Gil por Lisa.

MD’B: En relación a Catalina ¿qué pasa con ella? Gil está enamorado, siente algo por ella, pero no se decide.

AS: Es que él está cegado. Catalina está siempre enamorada de Gil, pero él no lo nota. Lo empieza a notar hasta que le empiezan a pasar cosas y Catalina está con él, lo apoya, lo arropa, le dice “vente a vivir aquí a mi casa” y Gil le contesta “pero es que en tu casa está tu tío, que interpreta Arturo Peniche, y si me ve me va a matar”. Ella le dice “no te preocupes”. Entonces se avienta esa situación Catalina con tal de estar cerca de Gil y entonces poco a poco es donde él empieza a ver cómo vale la pena ese tipo de personas y se comienza a enamorar, no de su físico ni tampoco de que “ah bueno, es que a mí me trata bonito”, sino de realmente la persona que es, entonces eso enamora y eso es lo que hace muy puro y muy bonita la relación de Catalina y de Gil.

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a Gil?

AS: Yo creo que en varias cosas (ríe). En lo tímido no; yo la verdad sí soy aventado, me gusta mucho socializar, yo no soy tímido, no soy penoso y él sí lo es. Se parece mucho en lo aspiracional, que quiere salir adelante, que quiere llegar muy lejos, en eso se parece. También se parece a mí en que es muy leal; no está padre echarse flores y decir las cualidades de uno, pero la verdad es que me considero una persona leal, me considero una persona que si mis amigos se acercan conmigo a pedirme un consejo yo les voy a dar el consejo más imparcial, el más objetivo y no el que quieran escuchar. De pronto también es un buen amigo Gil, es muy amoroso, yo soy muy amoroso. La verdad en varias cosas, pero Gil a su manera y eso es lo que hace padre y hace único al personaje.

MD’B: ¿Qué le aprendes?

AS: Es un reto. Aprendo de todos los personajes que he hecho y que próximamente primeramente Dios haré. Siempre te deja un aprendizaje este tipo de personajes. A él le aprendo el valorar; valorar lo que tienes en el momento y con lo que con mucho esfuerzo y mucho amor te ha dado la gente que está a tu alrededor. Valorar a la gente, es eso.

MD’B: ¿Qué le puedes decir a todas aquellas personas que han pasado o que están viviendo lo que ha pasado y vivido Gil?

AS: Yo creo que todo lo que nos pasa en la vida es un aprendizaje y hay que ver la manera, no el por qué, no el “por qué a mí”. El salir adelante y hacerlo bien también te da mucha satisfacción. También el decirles que, suena como muy cliché pero echarle ganas, levantarse temprano y decir “sí puedo; puedo salir adelante con mis propios medios. No necesito a nadie” y en el camino encuentras gente que se queda para toda tu vida y encuentras gente que te puede ayudar también a encontrarte y a terminar de conocerte.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Amor amargo”?

AS: Yo creo que es una historia tan bonita, es una historia con la que se pueden desconectar de su día de trabajo, de un día pesado y se pueden desconectar. Y también se pueden llegar a reflejar situaciones personales donde eso también es aspiracional. La verdad es que está bien buena la telenovela, se está poniendo bien buena. Vas a odiar a los malos, vas a querer, te vas a reír y sí la tienen que ver porque la verdad está bien buena. Yo soy telenovelero de toda la vida y la verdad no me la pierdo ni un solo día.

MD’B: ¿Cómo cierras este 2024 y cómo viene para ti el 2025?

AS: Cierro el 2024 muy feliz, muy feliz con esta primera gran oportunidad. Agradecido también con la gente que tengo a mi alrededor que son mi mamá y mi hermano que siempre han estado apoyándome. También agradeciéndole a Pedro Ortiz de Pinedo que me dio esta gran oportunidad de encarnar a Gil, de vivir la experiencia también con todos mis compañeros. Agradecido, feliz de tener trabajo, de tener salud, de tener amor y el 2025 viene estoy seguro y primeramente Dios con muchos éxitos, con más trabajo y lo más importante con salud.

MD’B: ¿Ya tienes planes para el 2025?

AS: Pues mira, estoy cerrando el 2024 con “Amor amargo”, disfrutándolo. Obviamente ya estoy haciendo casting, estamos platicándolo, y a seguir echándole ganas para el 2025.

MD’B: ¿Qué le dices al público para este 2025?

AS: Les deseo de todo corazón que este año que viene todos sus deseos se cumplan, que estén llenos de salud que es lo más importante y que se realicen en lo que se tengan que realizar y que den mucho amor y que se llenen de mucho amor, porque es lo que le falta al mundo.