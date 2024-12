HelloSafe desvela un mapa exclusivo de los 67 países del mundo donde se puede esquiar

Staff/RG

Si le preguntaran qué tienen en común Kazajstán, Marruecos y Groenlandia, probablemente no respondería: sus infraestructuras de esquí. Y sin embargo, estos tres destinos se encuentran entre los 67 países del mundo donde se puede esquiar. En este estudio, basado en los datos recopilados por el consultor Laurent Vanat en su informe «2022 International Report on Snow & Mountain Tourism», le ofrecemos una panorámica de los destinos de esquí, algunos de los cuales seguro que le sorprenderán.

Mapa de instalaciones de esquí en todo el mundo

Países en los que no se puede esquiar

Países donde las infraestructuras ya no funcionan

Menos de 10 estaciones de esquí en funcionamiento

Entre 10 y 100 estaciones de esquí en funcionamiento

Entre 100 y 200 estaciones de esquí en funcionamiento

Entre 200 y 300 estaciones de esquí en funcionamiento

Más de 300 estaciones de esquí en funcionamiento

Países con potencial de desarrollo del esquí

Según los expertos

Alexandre Desoutter, redactor jefe de HelloSafe México:

“El esquí está ganando popularidad entre los mexicanos, especialmente como actividad durante las vacaciones de invierno en el extranjero. Aunque en México no hay estaciones de esquí, muchos viajan a destinos como Aspen y Salt Lake City en Estados Unidos, o Vancouver y Alberta en Canadá, que son altamente valorados por su calidad y accesibilidad. Canadá, en particular, es atractivo debido a que suele ser un 30% más económico que Estados Unidos para los turistas mexicanos​. Además, Sudamérica, especialmente Chile y Argentina, ofrece opciones cercanas y menos costosas durante su temporada de esquí, que coincide con el verano mexicano​. Aunque no hay cifras exactas sobre el número de mexicanos que practican esquí, el creciente interés por esta actividad refleja un mercado potencial significativo en América del Norte y del Sur. Esto demuestra cómo la afluencia de turistas mexicanos contribuye al turismo internacional de deportes de invierno”.

España es el 16º país del mundo con más remontes mecánicos en su territorio

Esta clasificación pone de manifiesto las disparidades mundiales en infraestructuras relacionadas con los deportes de invierno, en particular el esquí alpino. Países punteros como Francia, Estados Unidos y Austria, con más de 2.900 remontes cada uno, demuestran una fuerte tradición de deportes de invierno y una inversión masiva en turismo de montaña. El predominio de los países alpinos confirma la importancia de esta región como centro mundial de los deportes de invierno.

Más allá de Europa y Norteamérica, Japón (5º) y China (12º) destacan en Asia, reflejando el creciente poder de estos mercados. Por otro lado, países como Australia y Corea del Sur, a pesar de sus limitadas condiciones geográficas, destacan gracias a una infraestructura centrada en áreas específicas. Por último, la importante diferencia entre los líderes y los países situados en la parte baja del top 20 demuestra que los deportes de invierno siguen siendo un sector regionalizado, favorecido por la geografía y la historia del turismo local.

La clasificación completa de los 67 países de esquí : Chile y Argentina suman un total de 43 estaciones

Estos datos ponen de manifiesto una inesperada diversidad de destinos de esquí en el mundo, gracias sobre todo a países menos asociados a este deporte. Mientras que gigantes como Francia, Estados Unidos y China dominan en número de estaciones y remontes, países como Turquía (60 estaciones), Grecia (22 estaciones) e inclusoIrán (22 estaciones) están sorprendentemente presentes, revelando la existencia de nichos de deportes de invierno en regiones con climas variados.

Sudáfrica y Lesoto, con su puñado de estaciones, son testigos de la adaptación del esquí al hemisferio sur, al igual que Nueva Zelanda, que combina montañas espectaculares con una estación inversa. Países como Líbano y Marruecos, en el corazón de Oriente Medio y el Norte de África, demuestran que el esquí puede prosperar incluso en regiones percibidas como cálidas o áridas.

La aparición de destinos emergentes como Kazajstán, Georgia eIndia también pone de manifiesto una tendencia a la internacionalización del esquí, mucho más allá de los tradicionales Alpes. Estos lugares, a menudo menos equipados pero con paisajes y culturas únicos, podrían atraer a clientes en busca de nuevas experiencias. Este cuadro demuestra que el esquí ya no es sólo un deporte de los países alpinos, sino una actividad de ocio en fuerte crecimiento en contextos geográficos muy diversos.

El estudio de los destinos de esquí pone de relieve países a menudo inesperados donde el esquí podría desarrollarse en los próximos años o décadas. Aunque no sean las tradicionales, estas regiones tienen montañas nevadas, glaciares o picos sujetos a nevadas ocasionales, que ofrecen un potencial sin explotar para el esquí y el turismo de invierno. Mientras que algunos de estos destinos se encuentran aún en una fase rudimentaria, otros ya están planificando proyectos de estaciones, allanando el camino para una diversificación del esquí mundial. Los datos que figuran a continuación proceden del Informe Internacional 2022 sobre Turismo de Nieve y Montaña de Laurent Vanat:

Estados Unidos, Alemania y China son los 3 países del mundo con mayor concentración de esquiadores

Estos datos sobre el número total de esquiadores por país revelan una importante diversidad geográfica, que va más allá de las fronteras de las zonas tradicionales de montaña. Estados Unidos, con más de 25 millones de esquiadores, y China, con 13 millones, demuestran la magnitud de los mercados norteamericano y asiático, impulsados por sus grandes poblaciones y sus iniciativas para desarrollar los deportes de invierno. En Europa,Alemania domina con más de 14 millones de esquiadores, a pesar de una topografía menos favorable en comparación con países como Francia y Austria.

Curiosamente, naciones sin grandes cadenas montañosas como el Reino Unido (6,34 millones) y Bélgica (1,25 millones) también registran cifras elevadas, lo que ilustra el impacto de los viajes a los Alpes o a otras estaciones internacionales. Por último, países como Japón, Corea del Sur y Rusia confirman el interés mundial por los deportes de invierno, incluso en regiones menos asociadas históricamente a esta actividad. Esta diversidad subraya el atractivo universal del esquí y la importancia de las infraestructuras y del acceso de los turistas para el desarrollo de este deporte.

Estos datos ofrecen una visión fascinante del esquí en el mundo, destacando destinos inesperados y tendencias particulares en los hábitos de los esquiadores. Estados Unidos y Austria dominan en cuanto a días de esquí acumulados, pero son países comoAndorra (92% de esquiadores extranjeros) y Liechtenstein (50% de extranjeros) los que nos sorprenden: estas pequeñas naciones atraen a un número masivo de visitantes gracias a su situación estratégica y a sus estaciones bien equipadas.

China, a pesar de sus esfuerzos por desarrollar los deportes de invierno, sigue dominada por una clientela local (sólo un 1% de extranjeros), mientras que países como Chile y Líbano, a pesar de no ser tradicionales, acogen a un número sorprendente de esquiadores internacionales, lo que subraya su atractivo único. Lesoto, a pesar de tener un volumen total bajo (12.000 días), destaca por su excepcional proporción de visitantes extranjeros (95%), lo que demuestra el exotismo de sus pistas.

Por último, regiones emergentes como Kazajstán y Georgia, e incluso naciones esquiadoras menos conocidas como India y Marruecos, son testigos de la expansión mundial de este deporte. Las proporciones de esquiadores por población total varían considerablemente, con cifras muy bajas en países en vías de desarrollo o destinos atípicos, pero esto subraya el potencial de crecimiento de mercados que aún están madurando.