¡Todo definido! Así se jugarán los Cuartos de Final y Play In del Apertura 2024

La Liguilla y Play In del Apertura 2024 de la Liga MX están totalmente definidas luego de un emocionante desenlace del torneo regular, y a partir de este momento serán 10 los equipos clasificados que jugarán estos partidos de ‘vida o muerte’.

Tras el acomodo este domingo de algunas posiciones finales en la tabla general, mismas que se conocieron tras el desarrollo de los últimos partidos de la Jornada 17, hay muchos partidos interesantes para las próximas semanas, los cuales se jugarán después del parón de selecciones por la Fecha FIFA.

A continuación, te presentamos a los clubes que después de 17 jornadas obtuvieron de forma matemática su boleto a la fase final, ya sea a los Cuartos de Final o al Play In.

Cruz Azul

Toluca

Tigres

Pumas

Monterrey

Atlético San Luis

Tijuana (Play In)

América (Play In)

Chivas (Play In)

Atlas (Play In)

¿Cuáles serán los juegos de Cuartos de Final y Play In?

Los tres primeros lugares de la tabla general sacaron una importante diferencia de puntos con el resto de los clasificados, con Cruz Azul como líder general y récord de puntos incluido, así como con Toluca y Tigres acompañando el podio en ese orden.

Posteriormente, Pumas y Monterrey son cuarto y quinto respectivamente, lo que aseguró su enfrentamiento en fase final. Rayados desplazó del quinto sitio al Atlético de San Luis con su victoria en el Estadio BBVA por 2-1 ante el León, por lo que los potosinos finalizaron como sextos y se medirán a Tigres.

En cuanto al Play In, Tijuana cerró con cardíaco triunfo ante el Puebla, mismo que le sirvió para mejorar su posición en la tabla general, pasar del octavo al séptimo lugar y ahora recibirá en el Estadio Caliente al América. Mientras tanto, el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas en esta ronda arrojará al primer eliminado, y el ganador se enfrentará al perdedor del duelo entre fronterizos y Águilas.

Cuartos de Final

Cruz Azul vs. Ganador Play In 2

Toluca vs. Ganador Play In 1

Tigres vs. Atlético San Luis

Pumas vs. Monterrey

Play In

Tijuana vs. América

Chivas vs. Atlas