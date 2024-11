De Puebla y Tlaxcala, 3 de los 5 presidentes municipales PEOR EVALUADOS en el país: Mitofsky

DEBATE

No, no ha sido un comienzo fácil –ni positivo – para la mayoría de los nuevos presidentes municipales de Puebla, que se han quejado de que sus antecesores les vaciaron las arcas y heredaron innumerables problemas, como falta de alumbrado, bacheo, violencia desbordada, burocratismo, etc.

Pero lo cierto es que TODOS se postularon como candidatos, hicieron campaña y ofrecieron resolver los problemas que ELLOS MISMOS sabían que enfrentarían, incluyendo la falta de recursos: Desorden financiero, ciudad infestada de baches, 45% más de homicidios dolosos y la “satisfacción” de Adán Domínguez

Y según una de las empresas demoscópicas más reconocidas en México, Consulta Mitofsky, NINGUNO de los nuevos alcaldes medidos en Puebla y Tlaxcala obtuvo más del 50 por ciento de aprobación ciudadana e, incluso, tres de ellos fueron calificados entre los 5 PEOR EVALUADOS, ya que Javier Rivera, de Apizaco, apenas recibió una calificación de 28%, que implica que más de 7 de cada 10 apizaquenses LO REPRUEBA y lo mandó al último lugar en dicha evaluación.

Por ahí anda Juan Manuel Alonso, edil de San Martín Texmelucan, emanado del PVEM y que apenas consiguió un aval ciudadano del 28.5 por ciento. Es el SEGUNDO PEOR EVALUADO por la empresa de Roy Campos, que realizó su encuesta en 150 municipios del país y exhibió que la gente percibe que se mantiene la herencia de violencia, inseguridad y mal gobierno de la ex presidenta, Norma Layón: Siguen los asesinatos en Texmelucan; mujer murió en balacera

¡POBRE TEHUACÁN!

En la vergonzosa lista de cinco alcaldes PEOR calificados de México la empresa de Roy Campos ubicó al de Tehuacán, Alejandro Barroso, REPROBADO por el 64.7 de sus ciudadanos. ¡Pobre Tehuacán!, otrora hermosa ciudad hoy destruida por PÉSIMOS presidentes municipales, como Ernestina Fernández, Felipe Patjane, Andrés Artemio Caballero López y Pedro Tepole: ¡Se acabó la fiesta para el presidente sustituto de Tehuacán!

Dentro de la encuesta de Consulta Mitofsky, el munícipe poblano mejor calificado fue el de la capital, Pepe Chedraui, con el 46.4% de aprobación popular, en el sitio 99 del listado. Aunque dicha evaluación se considera entre la media (de 40 a 49 por ciento), el edil deberá apretar el paso, revertir la pésima herencia del edil sustituto Adán Domínguez y comenzar a solucionar la aguda problemática de una de las ciudades más pobladas y conflictivas de México.

En el sitio 114 de la empresa de Roy Campos los teziuquenses colocaron a Karla Martínez Gallegos, con una aceptación inicial del 44.2%. No tiene un paquete fácil, ya que deberá llenar los zapatos de Carlos Peredo Grau, un ex presidente municipal que logró mantener a Teziutlán en un marco de seguridad, obras y desarrollo: Carlos Peredo rinde su Tercer Informe de Gobierno 2021-2024

Alfonso Sánchez García, presidente municipal, de Tlaxcala capital, apenas logró una calificación de 42.7 por ciento; que lo coloca en el sitio 120 entre los 150 alcaldes medidos en la más reciente encuesta de Mitofsky.

SAN PEDRO CHOLULA Y LA URGENCIA DE REVERTIR EL DESGOBIERNO ANTERIOR

En otro de los municipios medidos, San Pedro Cholula, el caso de Tonantzin Fernández es muy especial, porque recibió una pesada

herencia con los innumerables conflictos, fallas financieras y administrativas de Paola Angon y sus colaboradores, además de que las autoridades ¡tardaron MESES en resolver las controversias legales poselectorales!.

Pero a los cholultecas les urge que su edila apriete el paso, no solamente por los problemas dejados por el pasado ayuntamiento, sino para que la misma munícipe supere el 35.6 por ciento de calificación ciudadana.

Paola Angon, la ex edila de San Pedro, en la anterior evaluación de Mitofsky – fechada en agosto pasado- consiguió solamente el 35.4 de calificación, que demuestra que Tonantzin Fernández ya la superó desde el primer mes de gestión, aunque, empero, las necesidades y exigencias de la población son muchas, ya que se acumularon por las omisiones del ayuntamiento pasado: Da Tonantzin Fernández banderazo de arranque al Bachetón 2024