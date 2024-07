La biomecánica contribuye al bienestar de las personas

El Dr. Israel Miguel Andrés, investigador experto en biomecánica, imparte conferencia a alumnos de Posgrados de la UAG

Los avances en la biomecánica contribuyen cada vez más a mejorar la vida de los seres humanos, ya que sus aplicaciones abarcan numerosos campos, incluyendo sobre todo la construcción de nuevos implantes humanos para personas discapacitadas, comentó el Dr. Israel Miguel Andrés, durante la masterclass que impartió a los posgrados de Manufacturas de Calidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El Dr. Israel Miguel Andrés es investigador en biomecánica del CIATEC de León, Guanajuato, organismo de certificación de producto mediante análisis químicos y pruebas físicas de laboratorio. Es egresado de la Universidad de Manchester, Inglaterra.

La masterclass trató en general sobre biomecánica y particularmente sobre conceptos, aplicaciones y procesos de impresión 3D.

¿Qué es la biomecánica?

La biomecánica es el “conjunto de conocimientos y principios derivados de la física, para estudiar los efectos de las fuerzas mecánica sobre los sistemas orgánicos de los seres vivos y sus estructuras”.

Conjugan la física y la biología, para lo cual trabajan con detalle milimétrico la relación de los músculos, el esqueleto, el cerebro, el tracto digestivo y otros elementos biológicos con el movimiento.

Durante la plática, el Dr. Andrés explicó algunos trabajos que hizo para obtener sus grados académicos. En Manchester, estudió la fisiología de las extremidades superiores, la relación entre cada músculo y el movimiento y se centró en un pequeño músculo del codo que actúa como importante flexor del brazo. Cuando se atrofia, los cirujanos prefieren removerlo, pero en biomecánica los importante es repararlo.

Otro estudio fue sobre la geometría fractal, se estudiaron bolas de papel arrugado para detectar cuántos huecos había en su estructura. Esto es aplicable a la osteoporosis y a la extracción de petróleo de suelos porosos.

Un tercer estudio fue el diseño de recipientes a presión para gas LP.

Desarrollo de prótesis

En su ponencia, explicó cómo es el proceso para diseñar prótesis; hay que medir el esfuerzo, la marcha y los rangos de movimiento.

Debe ser una medición muy precisa, milimétrica, porque cualquier falla terminaría por malograr la sustitución. Por ejemplo, una pequeña diferencia entre la medida de una pierna y otra ocasionaría un gran problema en el paciente.

La biomecánica no solo diseña prótesis; también ayuda a perfeccionar los movimientos de los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, los tiradores con arco, cuyos movimientos son casi imperceptibles.

Se puede hablar de subdisciplinas o aplicaciones especiales, como biomecánica del calzado, del ciclismo, etcétera.

En cuanto a la evaluación del ciclo de marcha, explicó que cada quien tiene una manera particular y distinta de caminar, es como la huella digital, todos tenemos una marcha diferente y medirla no es sencillo, ya que el sujeto debe estar relajado y no condicionar su marcha al hecho de estar siendo evaluado.

Antes de finalizar la masterclass y responder preguntas de los asistentes, el Dr. Israel Miguel Andrés, presentó su libro “Biomecánica”.