Chiquis estrena hoy su nuevo álbum ‘Diamantes’

Staff/RG

HOY LE DA INICIO A SU DIAMANTES TOUR

La superestrella de la música mexicana dos veces ganadora del Latin GRAMMY, CHIQUIS, lanza hoy su nuevo álbum denominado ‘Diamantes’ , una magna producción cuyo brillo se ve reflejado en cada una de sus canciones interconectadas bajo este concepto.

Los diamantes nacen en presencia de altas temperaturas y bajo presión para poder obtener su estructura cristalina y brillante; y esto representa el nuevo álbum de Chiquis, un logro personal como un diamante para la cantante que irradia una experiencia musical formidable con sus letras que destilan fuerza inspiracional e invita al mundo a brillar junto a ella a través de su música de banda.

Reflejando la diversidad de sus influencias musicales, el álbum también tiene ritmos de otros géneros como country, balada, pop, uptempo, electro así como corridos; destacando así su talento y versatilidad musical que la han posicionado como una digna referente en la música mexicana.

“Y como siempre les digo…Todo lo que soy hoy, la fuerza que ven en mi…ese brillo que dicen que tengo, no sería sin el poder todo poderoso, así que no pierdan la fe….está en que tú quieras ¡A brillar mi gente!”, expresó la cantante en la versión “Diamante Reprise” incluida en este nuevo álbum.

‘Diamantes’, representa su quinto álbum de estudio, compuesta por 12 tracks, de los cuales se desprenden sus recientes lanzamientos “Diamante”, “De Lo Que Me Salvé” y “Puro Pinche Pari (PPP)”, un cover de “Brindaremos Por El” y los 8 tracks restantes son originales. La odisea musical comienza con una intro titulada “Shine” que enmarca la frase “Se fuerte como un diamante”, seguida de una serie de canciones con letras de superación, amor, desamor, fuerza, fiesta y empoderamiento y culmina con un track reprise de “Diamante” con un giro diferente, una producción en la que se puede apreciar arreglos musicales que mantienen la excelencia musical que ha caracterizado a la galardonada artista.

“Fuerte”, una de las canciones del álbum, representa un diamante de perseverancia, fue compuesta por la reconocida cantante mexicana Carla Morrison y se puede apreciar arreglos pop sinfónicos, una instrumentación compuesta por violonchelo, violines, trompetas, tololoche/contrabajo, trombones, saxofone, charchetas, tarola, piano y requinto, dando como resultado un emotivo himno de tenacidad.

Cabe destacar que el canal oficial de la cantante ya están disponibles los videos musicales de cada uno de los éxitos como”Puro Pinche Pari (PPP)” y “Diamante” que componen este nuevo álbum.

‘Diamantes’ fue producido en Kin Con Studios, Melody Studios, Monterrey Sound Studios y Prajin Parlay Studioz con productores e ingenieros reconocidos acreedores del GRAMMY y Latin GRAMMY como: Ernesto Fernandez, Ulises Lozano El Licenciado, Luciano Luna, Abelardo Rivera, Richard Bull, Marcelo Rivera, Carlos Molina, Gavin Lurssen.

Las voces fueron grabadas en el estudio santuario de Chiquis en Laurel Canyon. Canciones como “Diamante”, “Puro Pinche Pari (PPP)” y “Hazme Un Paro” fueron compuestas por Janney Marin (Chiquis) y en el resto del álbum trabajaron compositores como: Ulises Lozano “El Licenciado”, Carla Morrison, Luciano Luna, Alejandro Jiménez, Chiara Stroia, Demian Jiménez, Richard Bull, Erika Vidrio, José Luis Perales y Karen Moon.

TRACK LIST:

1. Shine (Intro)

2. De Lo Que Me Salvé

3. Brindaremos Por El

4. FUERTE

5. El Glow UP

6. Diamante

7. Bienvenida de Soltera

8. Sexy Girl ft. Don Elektron

9. Puro Pinchi Pari (PPP) ft. Don Elektron

10. No Te quiero Quemar

11. Hazme Un Paro

12. Diamante (Reprise)

Aunado a esto, Chiquis estrena hoy su nueva gira titulada DIAMANTES TOUR, donde la cantante ha diseñado una nueva experiencia en vivo llena de sus más grandes éxitos interpretados junto a su banda para todos sus fans. Producida por Live Nation, la etapa estadounidense inicia esta noche en el teatro The Magnolia en El Cajón y hará paradas en las ciudades más importantes de América del Norte.

DIAMANTES TOUR no es solo una gira; es una celebración de empoderamiento, expresión personal y unidad. Chiquis tiene como objetivo crear una atmósfera inclusiva y edificante donde los fans puedan reunirse, conectar y disfrutar de la alegría de la música en vivo, acompañada de su banda de 13 miembros que se diseñó alrededor de su música, voz y personalidad, y es una parte integral de los conciertos en vivo de Chiquis. Para mayor información sobre la compra de paquetes VIP que pueden incluir boletos premium, Meet & Greet y oportunidad de foto con Chiquis, visita vipnation.com

FECHAS DE “DIAMANTES TOUR”:

Jue 30 May El Cajon, CA The Magnolia

Sab 01 Jun Albuquerque, NM Revel Entertainment Center

Vie 07 Jun Hidalgo, TX Payne Arena

Sab 08 Jun Houston, TX 713 Music Hall

Dom 09 Jun Irving, TX The Pavilion at Toyota Music Factory

Vie 14 Jun Atlanta, GA Coca Cola Roxy

Sab 15 Jun Greensboro, NC Steven Tanger Center for the Performing Arts

Vie 21 Jun Rosemont, IL Rosemont Theatre

Sab 22 Jun Indianapolis, IN Murat Theatre @ Old National Centre

Jue 27 Jun Winterhaven, CA Quechan Casino Resort**

Vie 28 Jun Inglewood, CA YouTube Theater**

Dom 30 Jun Chandler, AZ Wild Horse Pass Casino**

Vie 12 Jul Wheatland, CA Hard Rock Live

Sab 13 Jul Salinas, CA Salinas Sports Complex**

Dom 14 Jul Sonoma, CA Green Music Center

Dom 03 Nov Mexico City, MX Auditorio Nacional**

Sab 07 Dic Fresno, CA William Saroyan Theatre

** Fechas que no son de Live Nation

Acerca de Chiquis

Chiquis es una fuerza dinámica en la industria del entretenimiento, que destaca por su talento como artista, empresaria, autora y personalidad mediática ganadora de dos premios Latin GRAMMY. Su camino hacia el éxito está caracterizado por sus extraordinarios logros y su incansable vocación de inspirar y empoderar a los demás.

En 2013, Chiquis inició su carrera musical como solista, cumpliendo la promesa que le hizo a su difunta madre, la legendaria Jenni Rivera. En menos de dos años, su álbum debut, Ahora, se apoderó de las listas de éxitos, alcanzando el número 1 en ventas en iTunes y en el listado de álbumes Regional Mexicano de Billboard. El gran éxito del álbum se consolidó aún más con la certificación de oro de la RIAA y varios sencillos en el top 10 de las radios nacionales.

Su talento musical continuó brillando con lanzamientos posteriores, que incluyen su segundo álbum, Entre Botellas, que alcanzó el número 1 en el listado Billboard de Álbumes Regional Mexicano y contó con los exitosos sencillos “Vas a Volver” y “Horas Extras.” Sin embargo, fue su tercer álbum, Playlist, el que le otorgó el prestigioso honor de convertirse en la primera solista femenina en ganar el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Banda en 2020.

Continuando con su éxito, en 2022 Chiquis recibió su segundo Latin GRAMMY al Mejor Álbum Banda con su cuarto álbum, Abeja Reina, reafirmando su estatus como pionera en la industria. Abeja Reina también fue nominado al GRAMMY en 2023. Ese mismo año, lanzó dos producciones musicales más, un álbum de conciertos en vivo denominado Chiquis En Vivo Desde Lunario Ciudad De México y un EP Bee Side, que representa una continuación de su galardonada producción Abeja Reina.

Su dedicación a la excelencia musical y el empoderamiento femenino es evidente en éxitos como “Porque Soy Abeja Reina”, “Mi Problema” y “Quiero Amanecer Con Alguien”, los cuales se han posicionado como número 1 en la radio popular mexicana de acuerdo a Monitor Latino.

Además de la música, a través de su podcast “Chiquis and Chill” y su personalidad encantadora en redes sociales, Chiquis sigue conectando con millones de fans de todo el mundo.

Asimismo, la artista ha dejado huella como empresaria polifacética y filántropa. Es autora de libros inspiradores y superventas, como las memorias “Perdón” e “Imparable”. Además, todos sus negocios, incluidos “Be Flawless” (cuidado de la piel); “Nutrition & Co.”; “Shapewear and Co” y “BEFITSY”, reflejan su compromiso de ayudar a los demás a verse y sentirse lo mejor posible.

Impulsada por el propósito de retribuir, Chiquis creó BossBee Nation, una fundación benéfica dedicada a apoyar a los jóvenes de escasos recursos. A través de becas, iniciativas de recaudación de fondos y programas de promoción, BossBee Nation aborda problemas cruciales como la violencia doméstica, la salud mental y la educación.

En 2023, Chiquis amplió su negocio y co-fundó Busy Bee Productions junto a Sebastián Jiménez y Richard Bull, profesionales experimentados del entretenimiento. Comprometida con la creación de contenidos impactantes e inclusivos, la empresa tiene como objetivo amplificar las diversas voces y compartir historias auténticas que resuenen en las audiencias del mundo entero.

Su determinación inquebrantable y su compromiso para marcar la diferencia son testimonio de su capacidad para convertirse en una fuerza imparable dentro y fuera del mundo del espectáculo.

Acerca de Universal Music Group

En Universal Music Group, existimos para formar la cultura a través del poder del arte. UMG es la compañía líder en entretenimiento musical y cuenta con una amplia gama de negocios involucrados en la grabación y publicación de música, mercancía y contenido audiovisual. Con un catálogo de contenido que incluye grabaciones y canciones en cada género musical, UMG identifica y desarrolla artistas, y produce y distribuye la música más aclamada y exitosa alrededor del mundo. Con un gran compromiso al arte, la innovación y el emprendimiento, UMG promueve el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios que amplían las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y crea nuevas experiencias para los fans. Para más información por favor visita www.universalmusic.com.