Clausura 2024 de la Liga MX; Cómo y donde ver la Jornada 14

Dentro del torneo Clausura 2024 de la Liga MX se disputa la Jornada 14 y aquí te decimos; horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el inicio del certamen. América, Monterrey, Toluca, Tigres, Cruz Azul y Pachuca, encabezan la tabla general y tienen los lugares directos para la liguilla. Con lo que automáticamente se convierten en los candidatos más serios al título.

Partidos; cuándo, cómo y a qué hora

Es así que sobre el Clausura 2024 de la Liga MX y la Jornada 14, te decimos los partidos que se disputan. Prácticamente comienza la recta final del certamen y se encaminan los lugares para la fase final. e están acomodando los clubes que tendrán un lugar en la liguilla directa y aquellos que buscan una segunda oportunidad en el Play-In. En tanto que otros clubes claramente comienzan a desinflarse o perder toda esperanza de clasificar.

Viernes 05 de abril

Mazatlán vs Pumas / 19:00 horas (Centro de México) / Azteca Deportes (Canal 7), FOX Sports, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video y ViX Premium

Xolos de Tijuana vs Querétaro / 21:00 horas (Centro de México) / FOX Sports Premium, Amazon Prime Video y ViX Premium

Sábado 06 de abril

León vs Querétaro / 17:00 horas (Centro de México) / FOX Sports, Pluto TV, Amazon Prime Video y ViX Premium

Tigres UANL vs Pachuca / 19:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN y ViX Premium

Chivas vs Puebla / 19:00 horas (Centro de México) / ViX Premium

Cruz Azul vs Monterrey / 21:00 horas (Centro de México) / ViX Premium

Santos vs América / 21:00 horas (Centro de México) / Azteca Deportes (Canal 7), Televisa Deportes (Canal 5), TUDN y ViX Premium

Domingo 07 de abril

Toluca vs Atlas / 12:00 horas (Centro de México) / ViX Premium

Atlético de San Luis vs Juárez / 18:00 horas (Centro de México) / ESPN y Star Plus

Así camina el torneo

Llegamos a la Jornada 14 del torneo Clausura 2024 dentro de la Liga MX. Se terminaron los equipos invictos dentro del certamen con la más reciente derrota de Rayados. Ahora América y Monterrey tienen 28 puntos liderando el torneo. Le siguen Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul y Pachuca que tienen los boletos directos a la liguilla.

Finalmente FC Juárez ya pudo conseguir un triunfo y ha dejado a Xolos de Tijuana como el único conjunto que no conoce el triunfo. Mientras que nombres como los de Pablo Repetto (Santos Laguna), Diego Mejía (FC Juárez) y Ricardo Carbajal (Puebla), ya dejaron la dirección técnica de sus respectivos equipos, como entrenadores que se despidieron en el semestre.

La carrera por el campeonato de goleo se ha apretado de forma importante. tres jugadores están en la cima con 7 goles; Salomón Rondón (Pachuca), Federico Viñas (León) y Luis Amarilla (Mazatlán). En tanto que Víctor ‘Pocho Guzmán (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM) son los mejores anotadores mexicanos con seis dianas.