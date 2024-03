Taylor Swift regresaría a México y daría más conciertos en Latinoamérica; esto es lo que sabemos

EXCELSIOR

Taylor Swift ha tenido meses muy ocupados desde que inició su gira “The Eras Tour” con la que ha visitado varios países por primera vez, entre ellos México en agosto del 2023. Aunque la cantante dio cuatro conciertos en la CDMX, sus swifties mexicanos esperaban más fechas en diferentes ciudades del país.

A casi un año de que Taylor Swift visitará México y que dentro de poco lance su nuevo disco, “The Tortured Poets Department”, se ha comenzado a especular que la famosa regresaría a tierras aztecas y haría conciertos en Latinoamérica.

Taylor Swift en pláticas para hacer conciertos en México y Latinoamérica

Aunque por ahora no hay nada confirmado, por medio de X, antes Twitter, los fans de Taylor Swift se han emocionado debido a que está circulando una noticia en la que se menciona que la novia de Travis Kelce estaría en pláticas para llevar su gira a Latinoamérica.

“Taylor Swift está en pláticas para una nueva parte de su gira en Latinoamérica. Esto implica también nuevas fechas en otros países”, indicó la cuenta Pop Insider.

Aunque la cuenta de X es privada, hay fans de Taylor Swift que han sacado capturas de pantalla de dicho tuit que se ha difundido en la red social.

En la información, se menciona que Taylor Swift añadiría nuevas fechas a su gira “The Eras Tour”, por lo que esto podría indicar a los swifties que la cantante incluiría una nueva era, es decir, la de “The Tortured Poets Department” a su show.

Como era de esperarse, esta información desató la emoción de los fans de Taylor Swift mexicanos y de otros países de Latinoamérica que esperan que esto se haga una realidad.

“Si no viene a Monterrey ahora sí me muero”, “Manifiesto Lima, Santiago, Quito o Buenos Aires”, “Me sigo agarrando fuerte”, “Manifiesto a Tay en Feria de León 2025”, “Más oportunidades para Latam”, “No me importa volver a gastar lo que gasté el año pasado”, “Colombia, por favor”.