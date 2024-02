Lorenzo Córdova: “En la Constitución cabemos todos o se acabó la democracia”

EXPANSIÓN

Durante la Marcha por nuestra democracia , que se celebró este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, Lorenzo Córdova , expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo van dirigidas a un sector. ‘En la Constitución cabemos todas y todos o se acabó la democracia’, dijo.

Mensaje de Lorenzo Córdova en el Zócalo

Córdova fue el único orador en la manifestación #NuestraDemocraciaNoSeToca y advirtió que el plan de reformas es apresurado y no busca consenso, sino la concentración y perpetuación del poder. ‘No estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para criticar o apoyar a ninguna candidatura. Estamos aquí reunidos para defender la democracia y para decirle ‘no’ a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que hemos tenido en ese sentido’, aseguró frente a 700,000 personas –según cálculos de los organizadores–. Según el exconsejero electoral, las reformas –que incluyen la elección de funcionarios del INE y de jueces del Tribunal Electoral por voto popular, así como recortar el número de senadores y diputados plurinominales– representan el desmantelamiento de una “escalera”, construida en los últimos 40 años, para permitir que una persona llegue al último peldaño de la representación popular de forma transparente y democrática. ‘Hoy desde el poder quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla’, dijo durante su mensaje desde el Zócalo. ‘No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder’, sostuvo en la tercera movilización en defensa de la democracia convocada por grupos de oposición, junto a José Woldenberg, expresidente del IFE (ahora INE), y José Ramón Cossio, exministro de la Suprema Corte Nacional de Justicia (SCJN), quienes fueron los oradores en las convocatorias pasadas.

Los manifestantes pintaron la plancha en el Centro Histórico de la Ciudad de México de blanco y rosa frente a un Palacio Nacional que los recibió con vallas de metal, las cuales usaron para colocar lonas con la frase #VotoLibre. ‘El INE no se toca’, ‘¡Fuera López!’, ‘¡Es un delincuente!’ y ‘¡Narco-presidente!’ fueron algunas de las consignas en la protesta, marcadas por los señalamientos de medios como ProPublica y la periodista Anabel Hernández, quienes denunciaron el presunto financiamiento de grupos del crimen organizado a una de las campañas presidenciales de López Obrador. Córdova enlistó además tres amenazas a la democracia: el desmantelamiento o intento de cooptar al INE; la intención de eliminar los órganos autónomos y asfixiarlos con recortes de presupuesto, así como la intención de dividir a la sociedad entre un grupo que integra el pueblo y otro que es su enemigo. ‘México no sólo es el país de unos cuantos, es el país de todas y todos, mayorías y minorías con los mismos derechos’, agregó. Afirmó que perder al INE significa volver al control del Estado sobre los comicios. ‘No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Eso no podemos ni vamos a permitirlo’, afirmó. Con las campanas de la Catedral Metropolitana y un asta vacía en el Zócalo, Córdova lanzó: ‘Ni la Constitución ni por cierto la bandera son propiedad de nadie en particular o de una parte de la sociedad, son algo que nos parecen a todas y todos’.