Adrian Meronik y Lucas Herbert encabezan los nuevos fichajes para la temporada 2024 de Liv Golf

Tres equipos anuncian sus nuevos miembros y se suman dos jugadores de comodín

Londres, Nueva York y West Palm Beach, Florida (31 de enero, 2024) – LIV Golf ha anunciado el día de hoy nuevos fichajes y los equipos en los que participarán los jugadores recién promovidos, previo al evento de inicio de la temporada, LIV Golf Mayakoba, que se jugará en El Campo de Golf el Camaleón en Playa del Carmen, México.

Tras la presentación de Legion XIII el día de ayer, tres equipos, Cleeks GC, Iron Heads GC y Ripper GC, anunciaron sus alineaciones de 2024, con cambios que incluyen el fichaje de Adrian Meronk (Cleeks GC) y Lucas Herbert (Ripper GC). Además, se han añadido dos plazas de comodín al campo de 2024, donde los jugadores de comodín competirán cada torneo de manera independiente a los equipos para obtener premios individuales y participar en el campeonato individual de la temporada.

ACUTALIZACIONES DE LAS ALINEACIONES

Kalle Samooja (Cleeks GC) y Jinichiro Kozuma (Iron Heads GC) fueron fichados tras su desempeño en el evento inaugural de LIV Golf Promotions en Abu Dabi en diciembre pasado. Asimismo, Laurie Canter jugará como comodín en los dos primeros torneos, mientras que Hudson Swafford será comodín durante toda la temporada. Los futuros participantes del comodín serán anunciados previo a los eventos.

CLEEKS GC – ADRIAN MERONK (POLONIA), KALLE SAMOOJA (FINLANDIA)

MERONK – Siendo el Jugador del año del DP World Tour 2023, Meronk se estableció como uno de los mejores jugadores europeos en el mundo. Fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, se convirtió en el primer jugador polaco en obtener la membresía del DP World Tour e hizo historia con su victoria en el Horizon Irish Open 2022 al convertirse en el primer jugador de Polonia en ganar en el DP World Tour.

“Me entusiasma el nuevo reto y el próximo capítulo de mi carrera, uniéndome a Martin y Cleeks”, destacó Meronk. “No fue una decisión fácil de tomar, pero unirme a LIV Golf es un momento muy especial para mi carrera. La temporada 2023 me hizo sentir que, a pesar de todo mi éxito, pasar 287 días fuera de casa es demasiado tiempo. El calendario de LIV me permite pasar más tiempo con mis seres queridos y me da más espacio para trabajar en todos los aspectos de mi juego. Mi tiempo en LIV también será dedicado a apoyar apasionadamente a la próxima generación del golf en Polonia”.

SAMOOJA – El campeón en LIV Golf Promotions 2023, Samooja ha sumado 12 victorias profesionales a lo largo de su carrera. Es el sexto golfista finlandés en ganar en el Tour Europeo, obteniendo la victoria en el European Open 2023 y representando a Finlandia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

RIPPER GC – LUCAS HERBERT (AUSTRALIA)

HERBERT – El australiano tiene 4 victorias profesionales, tres en el European Tour y una en el PGA Tour, incluyendo una en el Bermuda Championship 2021 en la que se sobrepuso a los miembros de LIV Golf Patrick Reed y Danny Lee. Ha participado en 14 campeonatos de major, con su mejor clasificación siendo un empate en 13ro en el PGA Championship 2022.

“Me emociona mucho sumarme a Cam en la alineación completamente australiana de Ripper GC. Es una oportunidad increíble y no puedo esperar para iniciar esta parte de mi carrera”, comentó Herbert. “Estoy ansioso de arrancar la temporada esta semana en Mayakoba y poder jugar en mi país de origen, en Adelaide en los próximos meses”.

IRON HEADS GC – JINICHIRO KOZUMA (JAPÓN)

KOZUMA – Después de haber participado tres veces en el campeonato inaugural LIV Golf Invitational Series 2022, dos con Torque GC y una con Smash GC, Kozuma está listo para hacer su debut oficial en una temporada completa este año. Con cuatro victorias profesionales (todas en Japón), el fichaje de Kozuma convierte a Iron Heads GC en el primer equipo que representa cuatro continentes.

COMODINES – LAURIE CANTER (INGLATERRA), HUDSON SWAFFORD (ESTADOS UNIDOS)

SWAFFORD – Miembro de la LIV Golf durante la Invitational Series 2022, Swafford ha logrado tres victorias en el PGA Tour y alcanzó el número 2 en la clasificación de la FedEx Cup en 2022. El estadounidense busca aprovechar otra oportunidad de tiempo completo tras perderse el año pasado por una lesión.

CANTER – Fungió como jugador reserva de Majesticks GC durante la mayor parte de la temporada y estuvo cerca de lograr un puesto de tiempo completo esta temporada tras sus esfuerzos en LIV Golf Promotions. El británico tuvo una temporada revelación en 2020 después de finalizar en 19no en Race to Dubai tras cinco actuaciones en el top 10, incluyendo dos subcampeonatos en el Masters de Portugal y el Italian Open. Fue también miembro de LIV Golf Invitational Series 2022.

La competición de LIV Golf inicia el 2 de febrero en México, es el pistoletazo de salida del calendario de 14 torneos de la liga en mercados nuevos y en conocidos. Se anima a los aficionados a inscribirse gratuitamente en LIV X para recibir noticias y accesos exclusivos, incluyendo información sobre los boletos de hospitalidad y de entrada a los eventos de LIV Golf, que incluyen música en directo y actividades para fans de todas las edades.

LIV Golf Mayakoba se transmitirá de 12 a 6 pm el viernes, sábado y domingo en Claro Sports y LIV Golf Plus. Los torneos de LIV Golf también se transmiten de manera global en LIV Golf Plus, el canal de YouTube de LIV Golf y en más de una docena de socios internacionales, ofreciendo emisiones de la liga en más de 180 territorios a más de 380 millones de hogares alrededor del mundo. Para conocer más información sobre cómo ver la 2023 LIV Golf League, visita LIVGolf.com/where-to-watch.

