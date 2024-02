India despliega fuerza naval en el Mar Rojo; supera presencia de EU y Reino Unido

MILENIO

India ha desplegado al menos una docena de buques de guerra al este del mar Rojo para proporcionar seguridad contra los piratas y ha investigado más de 250 embarcaciones mientras las potencias occidentales se centran en los ataques de los hutíes de Yemen, dijeron funcionarios.

India no se ha unido a la fuerza liderada por Estados Unidos para el mar Rojo y no tiene ningún buque de guerra allí. Pero actualmente tiene dos buques de guerra de primera línea en el golfo de Adén y al menos 10 buques de guerra en el norte y oeste del mar Arábigo, junto con aviones de vigilancia, dijeron los funcionarios.

Se trata del mayor despliegue de India en la región, añadieron.

El ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, declaró que la creciente capacidad, los intereses y la reputación de India justificaban su ayuda en situaciones difíciles.

Otros países tienen presencia naval en la región, entre ellos Estados Unidos, Francia y China, pero las autoridades de la India afirman que la suya es la mayor.

El canciller detalla el operativo marítimo:

EAM Jaishankar in the Red Sea situation:

-Indian Navy has deployed 10 ships

-We have piracy, missile/drone problem

-INS vishakapatnam's assistance to a tanker

-Navy rescued Pakistani/Irani fishermen

-India's greater capabilities warrant to help out in difficult situation pic.twitter.com/ybQ10Jwdo2

— Sidhant Sibal (@sidhant) January 30, 2024