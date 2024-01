“Estados Monocromáticos”, la obra de Krysia González en el CEART San Luis

Staff/RG

La obra pictórica de la artista Krysia González, permanecerá en exhibición en el Museo de Sitio del Ceart, hasta el próximo mes de abril.

Con el apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura, la artista visual Krysia González inauguró su exposición “Estados monocromáticos”, en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí, recinto cultural donde presenta al público una selección de obra en distintos formatos, que dan cuenta de su proceso artístico durante los últimos diez años de trayectoria, al tiempo que permiten al espectador conocer y apreciar su obra y el trabajo in situ creado específicamente para esta exposición.

“Estados monocromáticos” es una exposición que invita a percibir el espacio-tiempo a través de las exploraciones pictóricas de Krysia González, adentrando al público espectador en sus procesos creativos, desde el registro in situ hasta la práctica del plein air painting, y la construcción del espacio mediante las sensaciones atmosféricas. Con una paleta de colores reducida de manera estratégica, no solo destaca su desarrollo artístico sino que también enfatiza una lectura poética constante en su desarrollo artístico, la exposición genera una lectura poética que también evoca estados emocionales.

“Mi trabajo es la pintura de paisaje, me interesa la interpretación artística a través de la atmósfera, los colores y la monocromía sobre el espacio. Una línea de mi trabajo ha sido el paisaje urbano y el paisaje marino, entonces aquí van a encontrar paisajismo que es la constante del proyecto, tanto de exteriores como de espacios interiores de lugares digamos de cultura popular en CdMx por ejemplo. En el caso del trabajo in situ que es la intervención artística al interior del Ceart, trabajé la conceptualización del espacio abierto dentro de una celda, y lo titulé “Esperando el horizonte”, porque me parece algo muy poético, pensando en el contenido que tiene en sí mismo el Centro de las Artes”.

La exposición “Estados Monocromáticos” permanecerá vigente en el Museo de Sitio del Ceart San Luis, hasta el próximo mes de abril, invitando al público a visitarla de martes a domingo, en horario de 10:00 a 17:00 h. Mayor información a través de las redes sociales institucionales del Ceart San Luis.