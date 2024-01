Nominan al Oscar a Rodrigo Prieto por fotografía en ‘Los asesinos de la luna’

LA JORNADA

Esta mañana La Academia de Hollywood reveló la lista de nominados a los premios Oscar, ceremonia que en su edición 96 de los Oscar se realizará el 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles y será conducida por Jimmy Kimmel. Y en entre éstos postuló al cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, de 58 años por su dirección fotográfica en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Despues de conocer su nominación agradeció a la Rama de Directores de Fotografía de la Academia por ese increíble reconocimiento. “Estoy agradecido a Martin Scorsese por confiar en mí para ayudar a contar esta importante historia. Gracias a Apple Films por su apoyo inquebrantable y a los Osage, que amablemente compartieron su cultura e historia con nosotros. Comparto esta nominación con mi excelente equipo de cámara, agarre y electricidad”.

Esta es la cuarta vez que nominan a Rodrigo por mejor cinematografía, la primera ocasión sucedió en 2006 con Secreto en la montaña del director Ang Lee, así también sucedió en el 2017 con Silence, cinta que también fue dirigida por Scorsese, así como por El Irlandés, con la cual estuvo nominado como mejor fotógrafo en el 2020.

El cineasta, originario de la Ciudad de México, se medirá en la terna con Hoyte van Hoytema de Oppenheimer, Matthew Libatique de Maestro, Robbie Ryan de Poor things y Edward Lachman de El Conde.

Ha participado en películas nacionales como Sobrenatural (1996), Un embrujo (1998), Amores perros (2000) y Frida (2002).

En cuanto al cine internacional, ha participado en cintas como 8 Mile (2002), Brokeback Mountain (2005), Los abrazos rotos (2009), Biutiful (2010), Argo (2012), The Wolf of Wall Street (2013), Silence (2017) y El irlandés (2019), entre muchas otras.

Tanto ‘Oppenheimer’ como ‘Barbie’ están nominadas para Mejor Filme de los Premios Oscar junto con ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘The Holdovers’, ‘Killers of the Flower Moon’, ‘Maestro’, ‘Past Lives’, ‘Poor Things’ y ‘Zone of Interest’. Vía Graphic News