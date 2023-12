En Liberia 40 personas que rapiñaban pipa de gas mueren en explosión

EXCELSIOR

Testigos presenciales confirmaron que algunas personas de la comunidad intentaban hacerse con el combustible del camión cuando se produjo la explosión.

Al menos cuarenta personas han muerto por la explosión de una pipa de gas ocurrida en el centro-norte de Liberia, según informó el viceministro liberiano de Servicios de Salud, Francis Kateh.

El suceso tuvo lugar el pasado martes por la noche en la localidad de Totota, donde el camión cisterna sufrió un accidente en una carretera y ciudadanos acudieron al lugar para recoger el gas que salía del vehículo, que explotó de manera repentina.

At least 40 people have died after a fuel truck crashed and exploded on Boxing Day in Totota, Lower Bong Country about 130km from the capital Monrovia, Liberia 🇱🇷 | 26 December 2023 | #explosion #Totota #Liberia pic.twitter.com/qjew2b0if0

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 28, 2023