Radical, una película que te anima a luchar por tus sueños

Es una historia de esperanza basada en la vida real de la Escuela Primaria “José Urbina López”, en Matamoros, Tamaulipas, en la que se muestra un poco de la dura realidad que se vive en muchos lugares de nuestro país, donde la única oportunidad que tienen los niños de escuchar palabras de ánimo y aliento en su vida es en la escuela, por maestros como Sergio Iván Juárez Correa, quien los impulsa tan alto que los hace llegar a la NASA.

Pues en esta escuela alejada del bullicio y de la falsa sociedad es donde se encuentran los estudiantes con peor desempeño en México, según el censo nacional.

En un ambiente de violencia y abandono, donde las dificultades y la corrupción de la ciudad fronteriza se imponen, la disciplina autoritaria en las aulas es la que permea en maestros y alumnos.

Pero como lo último que se pierde es la esperanza, ahí justamente el maestro Sergio Iván Juárez Correa demuestra que la escuela es el lugar idóneo para poner a prueba un nuevo método para potenciar a sus alumnos, desafiando el deficiente sistema educativo.

Y así inicia esta historia de ascenso de los niños de primaria en su lucha por un mejor estilo de vida.

Ese profesor, que daba clases en una escuela rural al lado de un basurero, implementó el método Sugata Mitra.

Este método didáctico revolucionario fue creado por un experto japonés en tecnología educativa residente en la Universidad de Newcastle, Gran Bretaña.

El sistema Minimally Invasive Education (Educación Mínimamente Invasiva) consistía en dar acceso a computadoras a los alumnos para que, a través de su curiosidad, tuvieran acceso al conocimiento.

Juárez fue el canal para los niños que educaba, que le decían lo que deseaban aprender y él regresaba con la respuesta al día siguiente, una vez que se empapaba del tema.

Este novedoso método de enseñanza tenía éxito probado en Finlandia, donde los niños pensaban y se hacían preguntas a sí mismos, algo que no es común en un sistema educativo donde las respuestas vienen dadas y pocos docentes dan espacio para la curiosidad.

Este innovador sistema hoy en día está comprobado en otras partes del mundo que ayuda a desarrollar “una nueva generación de genios”.

Radical está basada en un hecho real ocurrido hace12 años a los estudiantes de esta humilde primaria de una comunidad llamada El Basural (debido a su proximidad al relleno sanitario).

Ellos pasaron de ser los peores alumnos a ser los mejores del país, aunque lo que motivó a Eugenio Derbez a llevar esta historia a la pantalla grande fue la niña Paloma Noyola.

Nombrada “The Next Steve Jobs” (La siguiente Steve Jobs) por la revista Wired en una de sus portadas, ya que obtuvo el mejor promedio en la prueba Enlace (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares) y destacó por su gran talento en Matemáticas, Paloma Noyola hoy en día está por graduarse de la Universidad de la NASA.

Su éxito no hubiera sido posible sin la metodología utilizada por su profesor Sergio Juárez, quien se hizo consciente de los vacíos en el sistema educativo de México, donde los alumnos son valorados por su capacidad para memorizar sin entender realmente lo que están aprendiendo.

Cansado de enfrentarse un ciclo escolar más a un grupo apático, el maestro investigó en internet sobre el método de Sugata Mitra, un profesor de la Universidad Newcastle en Reino Unido y puso manos a la obra.

Una historia similar fue llevada a la pantalla grande en 2012, De panzazo, un documental mexicano que hacía una interrogante muy fuerte: “¿Por qué en México los niños abandonan la escuela?”.

Parte de la investigación mostrada en este documental, dirigido por el cineasta Juan Carlos Rulfo y codirigido por el periodista Carlos Loret de Mola, apunta que una buena parte de la deserción podría venir de los propios maestros y la incapacidad de motivar a los alumnos a permanecer en las escuelas.

En México tenemos muy buenos maestros, pero no reciben un mejor sueldo los que mejor enseñan y, peor aun, no hay consecuencia para los malos maestros o para los que ni siquiera van a clases.

Pero eso no es todo. En México –no sé si en el mundo– pero hay una carencia de vocación, de amor por enseñar, por llevar a los chavos al siguiente nivel como lo muestra esta película Radical.

¿Y tú que estás haciendo por generar un cambio desde donde estás?

¿Trabajas duro o sólo estas durando en el trabajo?

Que esta película inspire a más personas a hacer algo por el otro, como lo hizo Sergio Iván Juárez Correa, quien continúa en Matamoros, dando clases y enseñando a sus alumnos a trabajar fuerte y no sólo soñar, sino eso que está en la mente y puede verse imposible, hacerlo realidad.

