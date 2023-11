Alejandro Armenta Mier y el tejido fino por la unidad REAL en la 4T

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

No, no tiene exceso de confianza y tampoco está sentado en espera de que la elección concurrente del 2024 –con las olas morenista y amlista todavía vigentes – lo lleven a la gubernatura de Puebla.

Al contrario, el coordinador de la 4T en Puebla y futuro candidato al gobierno, el senador Alejandro Armenta Mier, no ha dejado de trabajar un solo día desde que ganó el proceso interno y sigue enfocado en tejer fino, para que haya una verdadera UNIDAD en Morena y sus aliados: Alejandro Armenta agradeció a Morena por un proceso democrático

Con Pavel Gaspar como coordinador de campaña, pocos días después de ganar la nominación (10 de noviembre), Alejandro Armenta tuvo la primera reunión con su principal adversario y primo, el diputado federal Ignacio Mier Velazco, con quien platicó el 14 de este mes y volvió a encontrarse el viernes pasado: Alejandro Armenta y Nacho Mier avanzan en la operación cicatriz

También tuvo pláticas con su amigo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien desde el primer momento le felicitó por ganar el proceso interno y el mismo viernes 24 sumó al ex secretario de Gobernación, Julio Huerta, que conoce a fondo la entidad y, principalmente, el partido, sus grupos y liderazgos regionales: Julio Huerta y sus colaboradores se suman a Alejandro Armenta

HASTA MANZANILLA ACUDIÓ A LA COMIDA DE LOS MORENACHOS CON ALEJANDRO ARMENTA

A la comida del viernes pasado en el hotel Colonial de los autodenominados “morenachos” con Alejandro Armenta acudió hasta Fernando Manzanilla, el ex diputado federal y ex secretario de Gobernación, con quien el ahora coordinador de la 4T ha tenido pleitos políticos, legales, mediáticos, etc: Que se ponga una bolsa de hielo en la cabeza, le dice Manzanilla a Armenta

Aunque mantuvo un perfil discreto y no salió en las fotos, el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, también asistió a dicho encuentro, donde el futuro candidato de la 4T al gobierno de Puebla reiteró su búsqueda de la unidad y se acordó una reunión con –ahora sí- la estructura que Mier Velazco asegura tener: Se reúne Alejandro Armenta con equipo cercano a Ignacio Mier

Además, en sus redes sociales, Alejandro Armenta lanzó una severa advertencia para quienes intenten medrar, lucrar con el proceso interno morenista –ahí les hablan a los diputados locales Édgar Garmendia y Carlos Evangelista Aniceto, acusados de presunta venta de candidaturas en 2021- porque el senador dejó en claro que él no tiene aspirantes favoritos y que, si alguien quiere la postulación en algún municipio o distrito, debe ganársela, jugar limpio y acatar reglas del partido.

El hecho de que el flamante coordinador de la 4T les lea la cartilla a los dirigentes y precandidatos de la 4T resulta pertinente, necesario y oportuno, para que los garmendias, evangelistas, bracamontes y demás no postulen a gente cuestionable, como sucedió en 2021, cuando Sandra N obtuvo una candidatura a diputada local suplente y, poco tiempo después, fue acusada y detenida por presunta portación ilegal de armas: Niega Evangelista Aniceto que hubiera queja alguna contra Sandra N, detenida por portación de armas ilegales.

MORENA Y EL DOBLE DESPRECIO A ROGELIO LÓPEZ ANGULO

No cabe duda que el egocentrismo y autoestima del presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, deben andar por los suelos, después de que el partido al que entran todos –o casi – los priístas y panistas que lo desean, Morena, lo ha despreciado ya en dos ocasiones: 2021 2023.

Desde el 2021, López Angulo, priísta de hueso colorado, quiso ser admitido en la 4T, pero no lo logró y tuvo que conformarse con el registro de Nueva Alianza para buscar la presidencia municipal de Huauchinango, que ya había ocupado en 2008-11, pero con los colores del PRI: Desde Huauchinango: Gustavo Vargas Cabrera, con las barbas a remojar

Para 2024, el edil huauchinanguense intentó hacerle el fuchi al PANAL y que la 4T lo adoptara. Incluso, en la contienda por la postulación morenista al gobierno estatal, anduvo de metiche y apoyó al ex secretario de Gobernación, Julio Huerta, con la clara intención –dicen los serranos- de que le dejaran entrar al olimpo amlista.

Creyó que Morena, donde dan cobijo a toda –o casi- clase de tránsfugas priístas y panistas, como Manuel Bartlett, Germán Martínez y demás, le daría las siglas para buscar su reelección el año entrante e, incluso, se sometió al proceso de “preparación” morenista: Edil de Huauchinango deja a Nueva Alianza y prepara reelección por Morena

Pero, de risa loca, la 4T volvió a despreciarle y ahora tendrá que volver al PANAL con la cola entre las patas, para pedirles perdón y que lo dejen buscar su reelección…a menos que el Frente Amplio por México (FAM) recoja ese cascajo y dé su candidatura en Huauchinango al cada día más rechazado López Angulo: Desde Huauchinango: Amenazan de muerte a periodista para alejarlo del informe de López Angulo