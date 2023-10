Estamos llamados a terminar con la corrupción y la impunidad: de la Mora

EL VALLE

Toluca, Méx.- “Estamos llamados a terminar con la corrupción y la impunidad, porque estamos impulsando el derecho humano a una administración pública libre de corrupción, esto requiere el compromiso y la participación de todos los ciudadanos, del sector empresarial y académico, así como de las organizaciones de la sociedad civil; de los ciudadanos que tienen una responsabilidad”, destacó Luis Manuel de la Mora Ramírez, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado y Municipios.

Al presentar su Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo 2022-2023, indicó que tanto la administración pública, funcionarios del ejecutivo, legisladores y Poder Judicial y “todos como ciudadanos estamos llamados a sumarnos en este combate a la corrupción y transformar nuestra cultura, a una cultura de integridad, en donde estemos siempre en apego a la ley y a la normatividad con vista hacia el bien común”, destacó.

durante la 20° Sesión Ordinaria, resaltó que la rendición de cuentas entendiéndola como ciudadano, va más allá de decir el número de sesiones ordinarias, de juntas de trabajo, de foros itinerantes, capacitaciones o visitas a universidades, ya que al final eso da cuenta de que hay un gran esfuerzo en el Comité de Participación Ciudadana y de que hay muchos actores que estuvieron apoyando durante este año.

“Si vamos una rendición de cuentas honesta, pues todo ese esfuerzo se ha conseguido en realidad, hemos transformado nuestra realidad, me siento satisfecho por el esfuerzo, por el trabajo. Yo creo que no hubo un día, un minuto que no hubiera trabajo decidido, constante, consistente y congruente de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana”, expresó.

Reconoció que aún hay más retos donde es fundamental el binomio con el ciudadano y la responsabilidad de cumplir con compromiso cada quien la tarea que tiene.

En este sentido, indicó que la tarea de todos es tener esta transformación de conciencia y forjar un camino para dejar la cultura de impunidad y del no pasa nada; transformándola a una cultura de integridad en donde el cumplimiento legal y normativo sea el deber ser por naturaleza y no por miedo a una sanción ni por ninguna otra causa. “El deber ser porque es lo correcto y porque en lo correcto estamos buscando el bien común”, expresó.

Reiteró la necesidad de establecer mecanismos de control y supervisión eficaces para prevenir y detectar actos de corrupción; promulgación de nuevas leyes que sancionen conductas indebidas; garantizar el acceso a información sobre presupuestos, contratos y gestión financiera; evaluar la integridad de las administraciones; así como denunciar actos de corrupción y proteger a los de denunciantes.

En este sentido, convocó a las y los diputados para que se pueda revisar una ley específica para proteger al denunciante y a los alertadores de actos de corrupción.

De igual manera, pidió a los empresarios impulsar los códigos de ética empresarial para ser transparentes y no ser ni cómplices ni comparsas de ningún ejercicio inadecuado.

Finalmente, manifestó que el Comité de Participación Ciudadana tuvo un buen cierre para este año, ya que realizó un gran esfuerzo por parte de los ciudadanos, y aunque aún falta mucho por hacer y retos que atender, seguirán avanzando en el tema.

En el evento estuvieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de Cámaras de Asociaciones Empresariales, miembros de la Red Ciudadana que forma parte de las organizaciones de la sociedad civil que integran la Red del Sistema Estatal Anticorrupción; funcionarios, diputados, magistrados entre otros importantes personajes de instituciones y de la sociedad mexiquense.