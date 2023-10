Ultimátum para que grúas y corralones se regularicen en EdoMéx

EL VALLE

Toluca, Méx.- El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, firmó un acuerdo en el que se emiten los lineamientos para el otorgamiento de concesiones y permisos para vehículos adaptados que prestan los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda y custodia, y depósito de los vehículos del Estado de México, el cual brinda una prórroga de 180 días para regular a estos negocios y así, evitar que continúen los casos de abuso y corrupción en los servicios que ofrecen a los mexiquenses.

En entrevista, el secretario indicó que este no es un tema de persecución o conflicto, simplemente es aplicar la Norma Técnica y Lineamientos publicados el 3 de agosto de 2022 y que además, aprovechen la oportunidad de que se regularicen aquellos operadores de grúas y corralones que carecen de permisos, ya que una vez que pase este proceso, se estarán clausurando y serán sancionados, de acuerdo con la normatividad aplicable. “En la Secretaría de Movilidad no hay amiguismo, no hay tráfico de influencias”, destacó.

De igual manera, pidió a aquellos concesionarios que hace unas semanas se manifestaron diciendo que habían dado algún recurso y que no se le entregó la concesión, “a que denuncien ante las autoridades correspondientes a las y los funcionarios que les aceptaron ese dinero a cambio de darles concesiones, porque eso es corrupción y no lo vamos a permitir”, dijo.

Indicó que existe la norma la cual no se aplica, ante esa situación, estaban en la disyuntiva de legalizar lo ilegal o generar un cambio para que la gente, en el corto plazo, no siga sufriendo los abusos de las grúas y los corralones, y a mediano plazo puedan regularizar sus servicios.

“Al final, lo que todos buscamos es que la gente tenga un servicio adecuado, sin corrupción, sin extorsión, entonces ese es el problema en que nos encontramos y obviamente hacerlo apegado a la ley, porque también aquí, como lo ha dicho la profesora Delfina, no estamos peleados ni con los concesionarios, ni con la inversión privada, al contrario, creemos que es a partir de ella que podemos detonar grandes cambios en el Estado de México”, dijo.

Resaltó que estos cambios se harán de manera ordenada y como lo establece la ley, ya que el tema de la corrupción en las grúas y corralones persiste, debido a que no se consultó a los concesionarios, transportistas, sociedad civil y expertos jurídicos para contar con una norma que, de inicio, no tuvo ninguna crítica.

Destacó que el objetivo es luchar contra la corrupción frontal, ya que hay concesionarios que utilizan la concesión violando lo que está en la norma y perjudicando al ciudadano.

Informó que, con la norma vigente, se han recibido poco más de 60 expedientes y de esos, solamente dos concesionarios han cumplido en tiempo y forma. “En la entrega recepción no recibimos ni una sola concesión entregada a ningún concesionario, no hay una sola concesión entregada bajo esta norma a ningún concesionario, después de hacer un trabajo minucioso, la dirección jurídica solamente pudo comprobar que de los 60 expedientes que se dejaron, solamente dos cumplen esta situación, lo cual pues a todas luces es alarmante, porque al final esas concesiones están prestando servicio”, expresó.

Por tal motivo, anunció que se ha publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, un acuerdo donde se establecerá que se dará una prórroga de 180 días, para que las y los concesionarios puedan cumplir con los requisitos para la culminación de los trámites pendientes, para el otorgamiento de estas concesiones y permisos.

“Vamos a dar una prórroga de 180 días, porque la maestra (Delfina Gómez) ha dicho, convencer y no vencer, ha dicho diálogo y no pelea”, expresó.

De igual manera, el funcionario llamó a la ciudadanía a que denuncie a aquellas personas que están dando el servicio y violan la norma de los precios, ya que se les va a clausurar el negocio para evitar que se siga vulnerando la economía de los mexiquenses.

En esta norma que se emite, destaca la prohibición del pago en efectivo, va a limitar geográficamente el uso del arrastre, contará con una aplicación para garantizar la seguridad de los vehículos en los corralones, además que, el cobro de lo que recaudan las concesiones se va a aplicar a un fondo para la infraestructura vial,

Reiteró que, como Secretaría, en cualquier momento si estas concesionarias incumplen podrán quitarles la concesión, aplicando el código administrativo, en específico el artículo 7.34 que da las facultades para la revocación.

Destacó que con estas acciones se avanza en el tema de los corralones y que esta norma empezará a aplicarse en los próximos días, para que no haya más abusos y corrupción para los mexiquenses.