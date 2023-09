El Consejo de la Judicatura facilita asesoría jurídica gratuita a población indígena de Zacapoaxtla

Staff/RG

Entre otros casos, se atendieron asuntos relacionados con adeudos, fraudes y justicia familiar

Zacapoaxtla, Pue.- El Consejo de la Judicatura acercó los servicios de asesoría jurídica gratuita a la población indígena de Zacapoaxtla, donde integrantes del Instituto de la Defensoría Pública atendieron asuntos relacionados con adeudos, fraudes y rectificación de actas de nacimiento, entre otros.

Tal fue el caso del ciudadano Juan de Gaona Santiago, productor de café en la región, quien acudió a la jornada para que los defensores públicos le explicaran cómo cobrar un pagaré.

“Pues uno como productor muchas veces tiene que tratar con intermediarios, como en mi caso, que nada más me daba vueltas para pagarme, pero aquí ya me explicaron el procedimiento para cobrar ese pagaré, eso ya me da más tranquilidad”, señaló.

Por su parte, el señor Armando Galicia agradeció la asesoría de los defensores públicos, pues fue víctima de un fraude cuando buscaba un crédito para atender una emergencia, sin embargo, le pidieron dinero a cambio y nunca recibió el préstamo que necesitaba.

“Me siento más tranquilo porque no sabía a dónde recurrir, ahorita ya me dijeron cómo debo acudir ante el Ministerio Público y presentar mi denuncia”, comentó.

En la jornada también se atendieron casos de rectificación de acta de nacimiento, que usuarios como la señora Ángeles Gómez Morales y su hija María Elena, requerían para llevar a cabo diversos trámites y fueron atendidas por un defensor bilingüe, lo que facilitó la asesoría.

Explicaron que al ser hablantes de náhuatl, sentían mayor confianza al recibir información en su lengua materna, además de ser un servicio gratuito al que pudieron acceder sin salir de su municipio.

Con estas jornadas, el Consejo de la Judicatura refrenda su compromiso de acercar la justicia a la población, llevando asesoría de trámites y servicios a los municipios.