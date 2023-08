Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 7 del Apertura 2023

SOY FÚTBOL

La emoción del Fútbol Mexicano sigue en aumento en la Jornada 7 del Apertura 2023 de la Liga MX y antes del parón por la Fecha FIFA, los equipos se preparan para enfrentamientos cruciales y partidos imperdibles que prometen mantener a los aficionados al borde de sus asientos.

La jornada comienza el viernes 1 de septiembre con el enfrentamiento entre FC Juárez y Mazatlán FC a las 19:06 horas, transmitido en vivo por FOX Sports. Más tarde, a las 21:10 horas, Puebla se enfrentará a Xolos en un duelo que promete emociones intensas y que también podrás disfrutar en FOX Sports.

El sábado 2 de septiembre, la acción continúa con León vs Necaxa a las 17:00 horas por FOX Sports, seguido por Santos vs Pumas a las 19:00 horas, que será transmitido tanto en TUDN como en TV Azteca. Tigres vs Querétaro se llevará a cabo a las 19:05 horas, brindándote otra oportunidad para disfrutar del emocionante fútbol mexicano a través de TUDN.

Como plato principal de la jornada sabatina, el esperado Clásico Joven entre Cruz Azul y Club América se llevará a cabo a las 21:10 horas, y lo podrás seguir en TUDN.

El domingo 3 de septiembre, Toluca se enfrentará a Pachuca a las 21:00 horas en un duelo que promete ser una batalla en la cancha y que podrás ver en TUDN. Por su parte, Chivas se medirá a Rayados a las 17:05 horas, brindando a los aficionados otro emocionante choque. Para cerrar la jornada, Atlético San Luis chocará con Atlas a las 20:00 horas, y podrás disfrutar de este encuentro en vivo por ESPN.

Esta Jornada 7 también marca un parón en la liga mexicana para dar lugar a la Fecha FIFA, donde México enfrentará a Australia y Uzbekistán. Antes de la pausa, los equipos buscarán sumar puntos cruciales y brindar espectáculo en cada partido, dejando a los aficionados con un sabor de fútbol en la espera del regreso de la acción liguera. ¡No te pierdas estos apasionantes encuentros que prometen emociones hasta el último minuto!

Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 7 del Apertura 2023

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE