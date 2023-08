Sesión solemne en la SCJN para abordar presupuesto no tiene precedentes; es un acto lamentable para la división de poderes: Ignacio Mier

Staff/RG

• El coordinador parlamentario consideró que la declaración de la Ministra Presidenta fue un descuido terrible de las formas.

• Hizo un llamado a Ministra y a los integrantes del Poder Judicial a sostener un diálogo desde el respeto de cara al presupuesto 2024.

• Rechazó que la intención de la Cámara de Diputados sea asfixiar el presupuesto del Poder Judicial.

El coordinador parlamentario de la fracción de Morena Ignacio Mier Velazco, calificó como un acto lamentable y sin precedentes la sesión solemne que se convocó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anunciar su proyecto de presupuesto 2024, donde asistieron los magistrados de los tres órganos que integran ese poder.

Afirmó que la presidenta Ministra de la SCJN, “parecería que tiene la intención de mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México”.

El líder parlamentario argumentó que no son las formas, ni los tiempos, porque el periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis.

Al respecto, manifestó que se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros Poderes, y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala.

Por ello, Mier Velazco consideró que la declaración de la Ministra Presidenta de la SCJN no fue prudente, sino “un descuido terrible de las formas (…) es una afrenta, para el pueblo de México y sus representantes populares”.

En ese sentido, como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena hizo un llamado al diálogo a la ministra de la Suprema Corte para abordar lo relativo al presupuesto y a la división de poderes.

Sin embargo, advirtió que sería muy importante que informará a los mexicanos sobre lo que nos cuesta los sobresalarios, comidas, viajes y “esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Mier Velazco rechazó que la Cámara de Diputados quiere asfixiar el presupuesto del Poder Judicial; por ello “me sorprendió el mensaje de la ministra que parece que está fuera de tiempo, no cuidando las formas, queriendo violentar y generar esto”.

El diputado por Puebla dejó claro que no se vale utilizar una sesión solemne para este tipo de mensajes mal orientados, “porque no fue convocada para colocar con letras de oro o doradas en los muros de la Suprema Corte, la máxima de Juárez de vivir en la honrosa medianía”.

Por último, confió que el Poder Judicial Federal se fortalezca como un institución fuerte e independiente, y reiteró el llamado a los jueces del país “a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes, de sesiones, que tienen todo de mafioso y nada de solemne”.