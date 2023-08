Fuentes: Gerardo Espinoza será el nuevo técnico del Puebla

ESPN

Gerardo Espinoza, que estaba a cargo de la Sub 23 de la Selección Mexicana, está por cerrar su pase como nuevo entrenador para el Puebla en el Apertura 2023.

El entrenador ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2023 y estaba considerado para ir a los Juegos Panamericanos, con la Selección Sub 23, que esta noche hizo oficial su salida.

Apenas hace unos días, comentó que estaba concentrado con la Selección Mexicana Sub-23 y se ponía a disposición de Jaime Lozano, actual entrenador del Tricolor. En las últimas horas su postura cambió y está a punto de llegar a La Franja del Puebla.

El pasado jueves, se le cuestionó a Gerardo Espinoza por qué había elegido a la Selección Mexicana Sub-23, en lugar de un equipo de primera división, después de ser campeón en la Liga de Expansión, a lo que el entrenador comentó que estaba “muy contento” con su puesto.

“La condición como tal no se pone, es el hecho de sumar a mi carrera, seguir creciendo, mejorando, me parece que hoy en día la Selección Mexicana era atractiva para mí, me gustaba mucho, lo estoy viviendo y estoy muy contento”, agregó Gerardo Espinoza.

Espinoza fue campeón de la Liga de Expansión en el 2020, con el Tampico Madero y volvió a repetir el éxito con el Tapatío FC, además que ganó el Campeón de Campeones antes de integrarse a la Selección Mexicana.

En la Selección Mexicana, ganó los Juegos Centroamericanos en El Salvador, con una gran actuación de la Selección Mexicana Sub 23 y se preparaba para los Panamericanos, en los que enfrentaría a técnicos como Marcelo Bielsa.

Estaba considerado para acompañar a Jaime Lozano hasta el Mundial del 2026, con la Selección Mexicana Sub-23.

Por otro lado, fuentes cercanas al club camotero aseguran que es un hecho que Gerardo Espinoza será su técnico para el Apertura 2023. En las próximas horas se estaría oficializando el arribo del extimonel de la Selección Mexicana Sub-23.

Aunque la directiva de Puebla sabe que el recorrido de Gerardo Espinoza no es amplio como director técnico, lo que le convenció de él es que ha dirigido en las divisiones inferiores, categoría complicadas en las que ha sabido salir adelante y ser campeón.

El presidente de Puebla, Manuel Jiménez reconoce el éxito que ha tenido Gerardo Espinoza den la Liga Expansión, en la cual ha sido dos veces campeón, con Tampico Madero y Tapatío, así como Campeón de Campeones con el conjunto jalisciense.