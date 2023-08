Premios Ariel 2023: Un vistazo a ‘Bardo’ y ‘Ruido’, dos cintas nominadas

FORBES MÉXICO

Para tener una perspectiva más profunda sobre cómo fue participar en dos de las cintas nominadas a la edición número 65 de los Premios Ariel platicamos con Julieta Egurrola y Francisco Rubio.

Julieta Egurrola

“A todos los que participamos en Ruido nos da mucha alegría ser reconocidos por el esfuerzo, el trabajo y la película”, comparte la protagonista la cinta, Julieta Egurrola, quien a pesar de que ha formado parte de más de 20 largometrajes, considera que Ruido es una de las producciones más realistas de su filmografía. “Esta para mí es una realidad de nuestro país“.

Asimismo, asegura que el argumento del filme es un tema con le que ella y su hija -Natalia Beristain, directora de la película- se sienten conectadas. Incluso, revela que esta cita cambió su perspectiva, pues de forma constante mantiene una conexión con el personaje de Julia que la hace pensar de la misma manera que lo haría una madre a quien se le desapareció su hija.

En este sentido también reflexiona sobre la importancia de Ruido, y apunta que se trata de una película que es capaz de conseguir que la audiencia empatice con una problemática actual, que no debería ser ajena para nadie.

Formar parte de este metraje nominado a los Premios Ariel no fue una tarea sencilla, por un lado Julieta Egurrola destaca que mantener la energía y la concentración fue uno de los principales retos a vencer, debido a que su personaje aparece en gran parte de la cinta.

Aunque admite que también hubo enseñanzas y la más emblemática de ellas fue aprender de Natalia Beristain como directora. “Al principio no fue fácil ensamblarnos pero finalmente pudimos fluir juntas“

Julieta Egurrola ha sido ganadora al Ariel por ‘Mejor Coactuación Femenina’ en la cinta Profundo Carmesí (1996), además, ha estado nominada a ‘Mejor Actriz’ en dos ocasiones, por las cintas Crónica de un desayuno (2000) y Principio y fin (1993).

Francisco Rubio

BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades es la cuarta película en la que Francisco Rubio participa y la primera por la que ha sido nominado a una premiación, es por eso que con una inmensa emoción, el actor asegura sentirse muy agradecido por el reconocimiento que está recibiendo su carrera.

Aunque admite que el esfuerzo por el que la academia mexicana lo volteó a ver no fue sólo suyo “El trabajo que apareció en Bardo es el de mucha gente que hubo alrededor, que me supo dirigir, que supo escribir una historia y supo contarla. Yo fui solamente una pieza que engranó ahí. El hecho de que las miradas se hayan volteado hacia acá me honra, me da una sensación de agradecimiento y de honor para mi trabajo y el de todos los que están atrás de esto“, detalla.

Al platicar sobre su participación en la cinta, el actor asegura que formar parte del elenco fue un sueño hecho realidad, ya que desde hace tiempo admira a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, por eso se siente honrado de haber sido parte del mismo.

Y detrás de todo el reconocimiento que ha recibido, admite que también hubo desafíos retos, el más importante de ellos fue relajarse y comprender que formaba parte del elenco porque tenía algo que contar y demostrar con su interpretación

Para el actor, Bardo, la cinta nominada a los Premios Ariel, es una celebración al cine mexicano y una obra importante que vale la pena disfrutar, debido a que es una historia que invita al público a realizar una introspección para descubrir hacia dónde se quiere ir.

“Participar en Bardo fue un hecho realidad, admiro a la gente que estuvo involucrada en el proyecto”.