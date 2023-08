Víctor Gama, tuvo una reñida 8va fecha de Trucks México Series

Staff/RG

Zaragoza, S.L.P., a 18 de agosto de 2023.- La 8va cita de la temporada 2023 de Trucks México Series tuvo desarrollo para el piloto Víctor Gama el pasado fin de semana en el Súper Óvalo Potosino, teniendo algunos problemas con su camioneta, los cuales le dejaría fuera del Top-10.

Víctor Gama enfrentó una nueva batalla junto al Car Motion con su camioneta #15 TUM/ ORNATO Soluciones Creativas/ Pretline/ BAR/ Semex/ Matrix / Carrerasenvivo, esta vez, tomando por segunda ocasión en el año la pista de media milla ubicada en el municipio de Zaragoza, S.L.P., para la que tendría la fila 9 de arrancada.

El domingo 13 en punto de las 11:30 am arrancó la competencia de 100 vueltas con 1 “Stage” en la 40, una de las más accidentadas, alcanzando las 6 banderas amarillas y una roja, lo cual impidió un ritmo constante, aunado a un problema en su #15 que le enviaría al sitio 14, fuera del Top-10.

Víctor Gama, camioneta #15:

“Ha sido un fin de semana muy complicado para mí. Desgraciadamente no se pudo tener la carrera que veníamos trabajando, los contactos no nos permitieron ser continuos y al final un problema en la camioneta no nos permitió pelear como quisiéramos”.

“Hay que trabajar, tenemos muchas áreas para mejorar y sacar un mayor provecho a la camioneta. Lo que sigue es volver a Aguascalientes, un óvalo demasiado complicado, en donde cuenta mucho el rendimiento del motor, por eso solo queda meternos de lleno a la preparación de cada aspecto”.

Víctor Gama, se prepara para la 9na fecha de Trucks México Series, teniendo nuevamente por sede el Óvalo Aguascalientes México, el próximo 10 de septiembre.