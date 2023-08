Presidencia de la mesa directiva y JUCOPO se elegirán por acuerdos: Ignacio Mier

Staff/RG

• El coordinador parlamentario descartó hacer juicios sin antes conocer propuesta de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN.

A unos días de que inicie el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, y con ello, el relevo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier Velazco auguró un común acuerdo para elegir a quién presidirá el órgano legislativo con los votos de todos los que integran el pleno la Junta de Coordinación Política.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador parlamentario afirmó que la fracción de Morena que él encabeza no realizará ningún juicio, sin antes conocer la propuesta del grupo parlamentario del PRI, que es a quien corresponde presidirla.

Detalló que esa decisión tiene varias aristas, porque no solamente se renueva la Mesa Directiva, sino que también habrá relevo en la Junta de Coordinación Política, así como en el Comité de Administración.

Al respecto, Mier Velazco apuntó que hasta el momento, la bancada del PRI en San Lázaro no les ha hecho llegar ningún nombre como propuesta, “y yo no quisiera anticipar ningún juicio en tanto no conozco el nombre; sería especular”.

“Debemos de llegar a un acuerdo. Lo hicimos en estos dos años y mi chamba es precisamente eso, como coordinador de la mayoría, pues hablar con mis compañeros, dar motivos, una vez que nos presente el PRI su propuesta”, sostuvo.

Respecto a la salida de Santiago Creel Miranda después de haber estado al frente de la Mesa Directiva, señaló que “él cumplió su palabra”.

Refirió que no hay que olvidar que la integración de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados es un acuerdo que emana primero, de Jucopo y es sometida al pleno y “éste votó como vicepresidenta a Berenice Luna Ayala y la primera vicepresidencia la tiene el PAN y por lo tanto a ellos les corresponde y hay que hacer honor a la palabra”.

El diputado originario de estado de Puebla, consideró que la gestión de Santiago Creel como presidente de la Mesa Directiva debe de ser evaluado por su fracción, el PAN.

Sin embargo, expresó que tuvo un buen periodo como presidente, salvo dos o tres turbulencias que tuvo en la aprobación de temas importantes como el presupuesto y algunas reformas.