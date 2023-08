En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por: Pepe Hanan

Complicaciones

Mientras las fechas avanzan y en Estados Unidos mueven todas las fichas disponibles para promocionar la próxima Copa del Mundo que tendrá como sede principal su país en México continuamos sin tomar decisiones de fondo que vengan a cambiar el rumbo de nuestro balompié.

El tema de los extranjeros y el NO ascenso ni descenso siguen lastimando de manera importante al fútbol mexicano.

Me explico, la competitividad en la liga Mx está comprometida, cada vez las distancias entre los poderosos económicamente hablando y los menos la diferencia se vuelve cada vez más grande

No hay manera de competir para equipos como Puebla, Necaxa, San Luis, Mazatlán, incluso Atlas, Pumas, Juárez y Xolos de hacerlo con América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y el mismo Chivas, quienes aún con la limitante de jugar solo con mexicanos, cuentan con una cartera que a pesar de las adversidades les permite competir y mantenerse a jalones en los primeros planos.

Al no existir descenso, algunos clubes como los antes mencionados prefieren no invertir casi nada o muy poco y jugársela al milagro de no tener que pagar multa, pues algunos, incluso, se han dado cuenta que les es más rentable ‘pagar la multa’ que invertir en traer jugadores caros.

Es más barato pagar, por decir, 4 millones de dólares, que invertir para no hacerlo unos 15 o 20 millones de dólares en jugadores para reforzar a su escuadra.

Es por eso que usted, amigo aficionado, se desespera como es el caso del Puebla donde cada día vemos más salidas que llegadas de jugadores, y es precisamente por lo que le platico.

La franja con Larcamón mediante la venta de jugadores se mantuvo durante tres años sin poner un solo peso y además se alejó del problema del ‘descenso’ (multa).

El problema actual radica en la posibilidad de ir bajando en el porcentaje y en determinado momento tener que pagar multa, lo cual, como le explicaba yo líneas arriba, sería más barato que invertir en jugadores de calidad.

Por otro lado, en la llamada liga de expansión, las cosas están aún peor, sin el aliciente de lograr el ascenso y apalancados por el dinero que les da la Liga MX para su subsistencia, los dueños de los equipos han optado por dejar de invertir en la mayoría de los casos a sabiendas que no tienen mayor posibilidad de éxito, aún y cuando logren el campeonato, pues el premio para el campeón ronda los cinco millones de pesos lo cual tampoco los saca de ningún problema mayor.

En la expansión existen buenas plazas de gente que quiere y desea trascender con sus equipos en sus entidades, sin embargo, la incertidumbre que prevalece al no saber si en el próximo mes de enero se convierta en Sub 23 o cuáles serán los lineamientos a seguir, tiene por lo pronto estancada la liga donde se tomó la decisión de invertir lo que manda la Liga Mx y hasta donde alcance, a espera de saber qué sucederá el próximo año.

Por eso en esta ocasión verá usted equipos no tan fuertes futbolísticamente hablando como sucedió hasta el torneo pasado, donde a decir verdad se vieron buenos partidos de fútbol.

A la expansión no le quedará otra que la de ser formador de futbolistas para poder volverse un abastecedor de jugadores para el máximo circuito y así tratar de sanear sus finanzas.

En la liga femenil mejor ni le digo, para los equipos son un gasto al que todos le rehúyen, bajísimas entradas en la mayoría de los casos salvo algunas honrosas excepciones como Monterrey, Tigres, América y Chivas lo cual genera que no se les pueda tratar y pagar a las chicas como corresponde, además de que las condiciones en las que entrenan y se mueven para disputar sus partidos, en la mayoría de los casos, son vergonzosas.

Tampoco es culpa de los Clubes y menos de los dueños, en realidad es culpa de la circunstancia que rodea al fútbol femenil.

Si no podemos sacar al ‘buey de la barranca’ en la Liga Mx imagínese usted al fútbol femenil.

Regresa la actividad.

Después del parón por la Leagues Cup donde las escuadras mexicanas pasaron con más pena que gloria se reactiva la actividad de la Liga MX el próximo fin de semana.

En lo que refiere a la debilitada franja del Puebla, estará recibiendo al equipo de San Luis en el Cuauhtémoc donde se le presenta, a pesar de todo lo sucedido con las salidas de jugadores y pleitos y mentiras entre directivos, la posibilidad de ganar y sumar algo en casa dentro de un torneo que desde afuera se ve que será mucho muy complicado.

Nosotros como siempre seguiremos en línea

Hasta la próxima.

