Selección Mexicana de Beisbol Femenil consigue histórica victoria en el Mundial

La Selección Mexicana de Beisbol Femenil ha hecho historia este miércoles, luego de conseguir su primera victoria en el Mundial disputado en Ontario, Canadá, frente a su similar de Australia, con pizarra de 16-8.

El equipo Tricolor, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, logró igualar su récord, luego de la derrota (1-9) que sufrieron el martes ante las anfitrionas, en su presentación en esta justa.

Destacada actuación de las lanzadoras Adriana Palma, Flor Valerio y Maricela Aguilera y a la ofensiva la jalisciense, Diana Ibarra, quien se voló la barda, para anotarse la primera victoria en la IX Copa Mundial de Beisbol de la WBSC.

Las comandadas por Gerardo Jiménez encararán este jueves 10 de agosto, su tercer encuentro de la justa, ante Hong Kong China; el viernes 11 se medirán ante Estados Unidos, número 4 del mundo y cerrarán la actividad del Grupo A, el sábado 12 frente a República de Corea.

🇲🇽🤯 WHAT A GAME! First win ever for Mexico.#BaseballWorldCupW pic.twitter.com/Afss3dpa9n

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) August 9, 2023