Congreso impulsará el reconocimiento de los cuidados de familiares como un derecho humano

– Es una labor que recae en las mujeres con consecuencias negativas en la salud física y mental, señala la diputada Mónica Silva.

La Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Congreso del Estado impulsará una Reforma Constitucional para que los cuidados de familiares en casa sean reconocidos como un derecho humano.

Se trata de un reconocimiento a una labor que recae esencialmente en las mujeres, y que causa consecuencias negativas en la salud física y mental de quienes se quedan al cuidado de hijas e hijos, hermanos y hermanas, madres y otros familiares que se encuentran en los hogares.

Esta iniciativa se planteará para su aprobación en el próximo Período Ordinario de Sesiones de la actual Legislatura, que comienza en septiembre, indicó la Diputada Mónica Silva Ruiz.

La Legisladora agregó que en situaciones como el actual periodo vacacional, en donde las escuelas y guarderías suspenden sus actividades; o bien, al carecer de recursos económicos para pagar servicios particulares, se abre la necesidad de un reconocimiento a ese trabajo no remunerado que recae principalmente en las mujeres, situación que se presenta no sólo en Puebla o nuestro país, sino en todo el mundo.

De ahí la necesidad de que se abra una agenda enfocada en este tema, que posteriormente permita construir una “Ley Estatal de Cuidados”, enfocada a que las poblanas tengan acceso a servicios públicos que les permitan una vida más digna, tanto para ellas como para los familiares que tienen a su cargo.

Para el próximo periodo ordinario estaremos entrando al cuarto periodo ordinario de esta Legislatura.

Seguiremos pugnando para aprobar la Reforma Constitucional del Derecho Humano al Cuidado, que para mi es esencial.

No existe una mujer en Puebla ni en el país ni en el mundo que no esté atravesada por el derecho al cuidado. Incluso niñas que se dedican a cuidar a sus hermanitos, a sus hermanitas, obviamente nosotros como adultas.

Ahora que vienen las vacaciones representa incluso un enorme problemática para quienes somos madres. Porque decimos “a dónde vamos a nuestras hijas e hijos, no tengo escuelas, ya no hay guarderías, no tengo para pagar guarderías recurrimos evidentemente a la familia, a las amistades, recurrimos a la vecina pero al final, siempre estamos hablando de una mujer. que se encarga de este tema de los cuidados.

Entonces hay que seguir pugnando porque esta agenda se reconozca y posteriormente empezar los trabajos para la construcción de la Ley Estatal de Cuidados, que reconozca un Sistema Estatal de Cuidados que pueda quitarnos a nosotras las mujeres este peso que nos está no solamente pegando en la salud física, sino también en nuestra salud mental.

