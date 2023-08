Covid-19 en México 2023: cuándo inicia la vacunación y última actualización de la Secretaría de Salud

AS MÉXICO

La pandemia de Covid-19 acabó en México desde el pasado 09 de mayo del 2023; el tema se volvió a retomar en las últimas horas debido a la alerta que hizo la UNAM y recomendación para volver a utilizar el cubrebocas, en AS México te compartimos la última actualización y las estadísticas de la enfermedad que ya fueron proporcionadas por la Secretaría de Salud.

¿Cómo van los contagios de Covid-19 en México?

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía de las 32 entidades de México no alarmarse y tomar el anunció de la UNAM con calma, asimismo, refirió que no se “exagere” o “sobre dimensionen” las actualizaciones sobre esta enfermedad.

“No hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus. No hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a covid-19. Sencillamente, hay un poco de variación en la intensidad de presentación”, expresó López-Gatell.

En el último y más reciente reporte de la Covid-19 en México se destacó que entre 18 de junio y el 15 de julio de 2023, hubo un incremento mínimo de contagios positivos que representaron el 10.86%. De la semana 25 a 28, los casos aumentaron de 2 mil 937 a 3 mil 256.

Pese al ligero aumento, también se aseguró que de la semana epidemiológica 29, los casos a nivel nacional disminuyeron a 1,597, lo anterior se registró del 16 al 22 de julio del 2023.

En México, la situación de #COVID19 está en calma. La circulación endémica del SARS-CoV-2 es variable porque, como hemos dicho anteriormente, la proyección para el hemisferio norte es que en temporadas de frío el virus tendrá repuntes, al igual que la influenza. 1/2 pic.twitter.com/GAa4CBF6Nv — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 1, 2023

¿Regresa la utilización del cubrebocas en espacios cerrados?

La UNAM recomendó a sus estudiantes y sociedad en general volver a utilizar el cubrebocas con la finalidad de prevenirse contra la Covid-19 y cualquier tipo de enfermedad respiratoria que suelen dispararse en esta temporada del año, ante este anunció el subsecretario de salud Hugo López-Gatell, declaró que “siempre tiene una utilidad”, para protegerse.

“No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo intensivo en un momento dado porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas podría llevarles a no usarlo justo cuando es más necesario”, expresó el subsecretario.

¿Cuántos casos positivos de Covid-19 hay en México?

Hasta el momento en México hay 19 personas hospitalizadas, la ocupación de camas es del 2% a nivel nacional y 0.5% pacientes se encuentran en terapia intensiva.

¿Cuándo inicia la vacunación de Covid-19 en México?

La Secretaría de Salud adelantó que la temporada de fríos comenzará en el mes de octubre, y será hasta entonces cuando se reactiven las jornadas de vacunación contra la Covid-19, misma que se prevé se extienda hasta marzo del 2024. Asimismo, Hugo López-Gatell, informó que por el momento no es necesario aplicarse una vacuna de refuerzo.