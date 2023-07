Bronny James, hijo de LeBron James, sufrió paro cardíaco mientras entrenaba; le reportan estable

FOX SPORTS

El medio TMZ reportó que Bronny James sufrió el paro cardíaco en plena duela y mientras entrenaba con su equipo de la Universidad del Sur de California (USC). Tras sufrir esta condición, el jugador de 18 años fue trasladado a un hospital donde lo colocaron en terapia intensiva de forma inmediata.

“El equipo médico trató a Bronny y le llevó al hospital. Está en condición estable y no sigue en la UCI (terapia intensiva). Pedimos respeto y privacidad para la familia James.

“LeBron y Savannah quieren agradecer públicamente el trato del equipo médico de la USC, y su increíble trabajo y dedicación para el cuidado de la salud de sus atletas”, informó el periodista Shams Charania.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2023