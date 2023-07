Nacho Mier, con gente en TODAS las corcholatas, excepto Ricardo Monreal

DEBATE

El viernes de la semana pasada, Daniela Mier Bañuelos le organizó un evento público a Gerardo Fernández Noroña, “El Roñas”: Fernández Noroña, “el roñas”, urge despenalizar el aborto en Puebla

El legislador local Iván Herrera ha reiterado su respaldo al ex canciller Marcelo Ebrard como “corcholata” presidencial del 2024, pero su compañera del Congreso de Puebla, Angélica Cervantes González, es una de las principales promotoras de Claudia Sheinbaum: Diputados federales y locales de Morena-PT arman “frente” para quedarse con la candidatura a la alcaldía de Puebla

Y, a finales de la semana pasada, Tony Gali López fue nombrado coordinador en Puebla de la “corcholata” amlista del PVEM, Manuel Velasco Coello, quien le dio la bienvenida en su cuenta de twitter: Gali López, coordinador en Puebla del aspirante presidencial Manuel Velasco

Lo notorio del caso es que Daniela Mier, Iván Herrera, Angélica Cervantes y Tony Gali López forman parte del grupo del coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien ha hecho equipo con otra de las “corcholatas” amlistas, el ex secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López, para apuntalarse mutuamente en sus respectivas aspiraciones por el 2024.

Así que una de dos: O la gente de Mier Velazco está hecha un desbarajuste y cada uno va por su lado en la disputa por la candidatura presidencial o, vivillo desde chiquillo, su jefe político los envío como representantes, para meter gente con todos los aspirantes, excepto Ricardo Monreal, quien –al menos que se sepa – no tiene entre los suyos a ningún allegado a Nacho.

ARTURO RUEDA NO REGRESARÍA A LA DIRECCIÓN DE CAMBIO NI AL EQUIPO DE CAMPAÑA

La guerra familiar-política entre Mier Velazco y su primo, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier incluye deserciones, traiciones, delaciones y demás, como ocurrió con la diputada federal por Ajalpan Inés Parra Juárez, quien, al menos hasta febrero del 2019, era parte del grupo que impulsaba e, incluso, en la contienda interna acusó al ex gobernador Luis Miguel Barbosa de ser un “infiltrado” en el partido: Luis Miguel Barbosa es un infiltrado en Morena, afirma la diputada federal Inés Parra Juárez

Pero Parra Juárez ya cambió de bando y hoy es parte del grupo de precampaña del coordinador de los diputados federales morenistas, pese a que hace algún tiempo, en enero del 2019, exigía a la dirigencia nacional de su partido juego limpio en la contienda interna por la candidatura al gobierno de Puebla durante la elección extraordinaria: Diputada federal Inés Parra Juárez , agradezco tu postura que hoy das para respetar y defender los estatutos de nuestro partido, valoro que una fundadora y luchadora social por morena apoye esta causa de construir la unidad.

En este contexto, es claro que todo lo del 2024 se debe tomar con reservas y cautela, pero, al interior del grupo político de Mier Velazco se maneja la palabra CERTEZA para hablar de la candidatura a gobernador en 2024. El coordinador de los diputados federales morenistas ya sumó al clan del ex gobernador Tony Gali Fayad, también mantiene acercamientos importantes con la organización priísta Antorcha Campesina, luego de una reunión con la dirigente del movimiento, Soraya Córdoba.

Incluso, ya se tomó la determinación de que cuando salga de prisión el ex director del diario Cambio, Arturo Rueda de la Vega, no regresaría a conducir dicho medio y tampoco a la precampaña de Nacho Mier, sino que posiblemente sería enviado a estudiar alguna cosa a Europa, para que su caso no empañe las aspiraciones del diputado federal: Jorge Estefan Chidiac, Arturo Rueda y el golpe de percepción a favor de Nacho Mier

PRI, DESFONDADO EN ZACATLÁN Y CHIGNAHUAPAN

Zacatlán y Chignahuapan, con los presidentes municipales priístas, José Luis Márquez Martínez y Lorenzo Rivera, respectivamente, son de los pocos reductos que le quedan al partido, aunque esto puede cambiar en las elecciones concurrentes del 2024, porque pleitos intestinos, malas administraciones y la ola morenista podría llevar a ambas ciudades a ser gobernadas por la izquierda por primera vez en la historia.

En Zacatlán no se puede perder de vista al abogado Gustavo Aco, parte del grupo político del diputado federal y coordinador de los morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, ya que es uno de los nombres manejados como posible candidato, como lo ratifica la pinta de varias bardas. Incluso, en el municipio se da por sentado que el edil José Luis Márquez ni siquiera buscará reelegirse, sabedor de que ha roto muchas alianzas y él solo se aísla cada día más.

Incluso, Luis Roberto Lastiri Quiroz, hermano de Juan Carlos, el ex subsecretario federal de Sedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ex dirigente estatal del PRI, también abandonó al PRI de Zacatlán, como lo hacen cada día más ciudadanos, hartos de cacicazgos, malos gobiernos e inseguridad creciente: Lo balean para intentar quitarle su moto en Zacatlán

En el caso de Chignahuapan, los errores y escándalos del actual ayuntamiento priista, que incluso le llevaron a poner al frente de la Seguridad Pública a un sujeto acusado de homicidio, ponen en riesgo la prevalencia del cacicazgo del tricolor representado por la familia de Lorenzo Rivera: Acusan al presidente municipal de Chignahuapan de nombrar como jefe policíaco a sujeto investigado por homicidio