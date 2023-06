Tenoch Huerta se retira de la película ‘Fiesta en la Madriguera’ tras acusaciones de María Elena Ríos por stealthing

EL UNIVERSAL

Durante el noticiero nocturno de Imagen TV, el periodista Ciro Gómez Leyva informó que el actor de Marvel, Tenoch Huerta, les compartió un comunicado donde señala que luego de las acusaciones de la saxofonista María Elena Ríos de ser un “depredador sexual”, declinó su participación en el nuevo filme de Netflix “Fiesta en la Madriguera”.

La filmación daría inicio a partir de este martes 20 de junio. Sin embargo, el actor explicó que no puede permitir que las acusaciones (de Elena Ríos) no solo lo dañen a él si no también a quienes están involucrados en el proyecto.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera”

Finalmente, Huerta cerró el comunicado y afirmó que actualmente se encuentra restaurando su reputación.

“Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación”, se lee.

La periodista Claudia Mollinedo detalló que por medio de WhatsApp, el actor de Black Panther les confirmó que tenía dos opciones: alargar el inicio de las grabaciones o abandonar la película y resolver la situación de manera legal, pero debido a las presiones hacia el director Manolo Caro, terminó por renunciar.

¿De qué acusa Elena Ríos a Tenoch Huerta?

El pasado 8 de junio, la saxofonista María Elena Ríos acusó al actor Tenoch Huerta de ser un “depredador sexual”, esto luego de que arremetiera contra Poder Prieto, porque el colectivo publicó un episodio del podcast “El Feisbuk de la Malinche”, en el que ella participó, pero sin recibir ningún pago por la contribución.

También, el pasado 15 de junio a través de su cuenta de Twitter, la activista lo acusó de haber cometido “stealthing”; acción de quitarse el condón sin avisarle a su pareja durante una relación sexual, y afirmó que Huerta, sólo busca a “mujeres emocionalmente vulnerables, para hacerlas sentir admiradas y amadas, para así ganarse su confianza y utilizarlas como trofeo sexual”.